شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يعلن رفع تراكمات القمامة بـ6 مقالب: البدء اليوم بمقلب منوف العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

محافظ المنوفية يعلن رفع تراكمات القمامة ب 6 مقالب عمومية بنطاق المحافظة ويؤكد البدء اليوم بمقلب منوف العام

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية عن البدء اليوم في رفع تراكمات القمامة بمقلب منوف العمومى وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات خلال عام 2020، يأتي هذا في إطار البروتوكول الموقع بين محافظة المنوفية وكل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر والهيئة العربية للتصنيع بشأن المساهمة في تنفيذ ورفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لقطاع منظومة البيئة والإنارة والرصف بدائرة المحافظة بقيمة إجمالية( 135 ) مليون جنيه كدعم من البنكين لتحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

كما تضمن البروتوكول توفير المعدات اللازمة لجمع القمامة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ومنها عدد(3 ) لوادر، و( 5 ) سيارات قلاب سعة 30طن و( 5 ) سيارات قلاب سعة 70 طن، وكذا نقل ما يقرب من 500 إلى 600 ألف طن قمامة من مناطق التجميع والتى تقع في قلب المحافظة إلى المدفن الصحي حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وحفاظاً على البيئة .

كما شمل البروتوكول رفع كفاءة وتطوير بعض المناطق العشوائية بمدينة سرس الليان ومنوف وذلك من خلال النهوض بكفاءة البنية التحتية للصرف الصحى والرصف والإنارة ومياة الشرب بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع .

هذا فضلا عن التنسيق بين محافظة المنوفية ووزارة التنمية المحلية لتفعيل خطة منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتطويرها حيث تم دعم المنظومة ب 260 مليون جنيه لإغلاق وإزالة جميع التراكمات القديمة الموجودة وإعادة تطوير عدد 6 مقالب عمومية بنطاق المحافظة ورفع تراكمات تبلغ 2 مليون و220 ألف طن قمامة وكذا انشاء خط فرز جديد وعدد 2 محطة وسيطة ثابتة .

وقد أوضح محافظ المنوفية أن التكلفة الإجمالية لرفع مقلب منوف العمومى تبلغ 45 مليون جنيه لرفع 500 ألف طن قمامة إلى المدفن الصحى بالسادات وسيتم تطوير المقلب عقب الإنتهاء منه وتطوير خطوط الفرز القديمة، كما أشار إلى أنه سيتم نقل تراكمات القمامة بالمقالب العمومية بمراكز قويسنا وتلا وكذا مقلب طوخ طنبشا وكفر هلال وبركة السبع العمومى، فضلا عن إنشاء عدد2 محطة وسيطة ثابته ببركة السبع وتلا وكذا إنشاء خط فرز جديد بقويسنا.

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