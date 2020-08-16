شكرا لقرائتكم خبر عن «الفلاحين» تبحث تعديل هيئة المكتب وضخ دماء جديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل؛ لبحث إجراء تعديلات بهيئة المكتب، كما سيشهد الاجتماع بعض التغييرات في نقباء الفلاحين بالمحافظات،واعضاء المكاتب الإدارية بما يواكب الأحدث والتطورات الجديدة بعد انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة.
وأوضح الأمين العام لنقابة الفلاحين، في تصريحات له اليوم الأحد، أن هيئة المكتب التنفيذي استقرت على ضرورة ضخ دماء جديدة داخل النقابة الفترة المقبلة، وتصعيد الشباب إلى مناصب قيادية استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعية لتمكين الشباب ومساعدتهم لممارسة العمل الحزبي والنقابي باعتبارهم سواعد البلد وقلبه النابض، لافتًا إلى أن أحد الأمور العاجلة التي سيعمل عليها المجلس، التواصل مع مجلس النواب ولجنة الزراعة والري، لإقرار قانون النقابة الموحدة للفلاحين.
وأضاف أبواللوز، أن مجلس النقابة طالب الحكومة بضرورة دعم الفلاحين وحل مشكلاتهم ومساعدتهم على العيش بصورة كريمة في ظل غلاء الأسعار وارتفاع أثمان مستلزمات الزراعة، مشيرًا إلى أن أهم طلبات الفلاحين تتضمن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي وتعميم نظام الكارت الذكي ومد مدة دفع ضريبة الأطيان الزراعية، والإفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين، وتقنين وضع الأراضي لواضعي اليد.
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