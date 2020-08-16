شكرا لقرائتكم خبر عن خلال جولة.. محافظ المنوفية يتابع أعمال رصف عدد من الشوارع الرئيسية بشبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بجولة تفقدية بمدينة شبين الكوم، رافقه خلالها اللواء علاء رشاد السكرتير العام والمهندس على عبدالدايم مدير مديرية الطرق بالمحافظة، تفقد خلالها أعمال رصف وتطوير شارع رجب القرط وعدد 7 شوارع جانبية بحى غرب شبين الكوم وبتكلفة إجمالية ( 5) مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ أعمال إعادة رصف وتجديد الأرصفة بشاع سعد زغلول بحى شرق شبين الكوم بهدف توسعة الطريق بتكلفة ما يقرب من 3 مليون جنيه بطول 800 متر.

وخلال تفقده أعمال الرصف وجه المحافظ بإعادة رفع كفاءة الطريق الرئيسى لمدخل شبين الكوم مروراً بالمستشفى العسكرى من خلال زراعة الأشجار وتخطيطه وتجميله بإعتباره أحد الطرق الرئيسية الهامة للمدينة لإضفاء مظهراً حضارياً وتحسين جودة الخدمات.

وقد شدد محافظ المنوفية على سرعة الإنتهاء من أعمال الرصف مع الإلتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة والمتابعة بصفة دورية للتأكد من مطابقة الرصف لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق، مؤكداً حرصه على رفع كفاءة مشروعات البنية التحتية التي تنفذها المحافظة وخاصة قطاع الطرق بإعتباره أحد المحاور الرئيسة لدفع عملية التنمية المستدامة .

يأتى هذا في إطار تحسين ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشيئ لأصله بهدف تسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات .

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