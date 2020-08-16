شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 600 كيلوجرام لحوم فاسدة في الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملة بمديرية تموين الفيوم من ضبط 600 كجم، من اللحوم الفاسدة، والغير صالحة للاستهلاك الأدمي، وذلك بأحد الثلاجات بمدينة سنورس، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر.

كانت حملة تحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالفيوم، برئاسة المهندس هشام سعيد مدير اداره تموين سنورس، حيث تم ضبط 600 كجم لحوم غير صالحه للاستهلاك الادمي بأحد الثلاجات التابعة لجزار لحوم بناحيه بندر سنورس.

تم الكشف الطبي على اللحوم من لجنة الطب البيطري المرافقة للحملة وتبين أن اللحوم بلدي غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وناتجة من ذبح حيوانات غير سليمة ومريضة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.