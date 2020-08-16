شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة منزل ومدخل آخر مجاورين للعقار المنهار بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت هناء عقيلة رءيس الوحدة المحلية بشبين الكوم إن عمليات رفع الأنقاض للمنزل المنهار من 3 طوابق بقرية شنوان بسبب انفجار أنابيب البوتاجاز مستمرة. وأضافت أن اللواء ابراهيم أبوليمون محافظ المنوفية دراسة الحالة الإنشائية للبيوت المجاورة للمنزل المنهار ومدى تأثرها والأضرار التي لحقت بها. وأضافت أنه سيتم إ زالة منزل مجاور بالكامل ومدخل منزل آخر مما تسبب الانهيار في تصدع منزل آخر. يذكر أن اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية أمر بصرف 25 ألف جنية لذوي كل متوفي في حادث انهيار المنزل و10 آلاف جنيه للمصاب. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

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