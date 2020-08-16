شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مرسى مطروح: تحرير 50 محضرا والتحفظ علي 320 حالة إشغال بالكورنيش والمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وجيه عبدالرازق رئيس مدينة مرسي مطروح عن ضبط 50 محضر اشغال ونظافة للمحال التجارية المخالفة لفرض الانضباط بالشارع بالتزامن مع جهود المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا والتحفظ على 320 حالة تعدي على الارصفة بالمخالفة من خلال الحملات المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق بمنطقة العوام وكورنيش المدينة وعلم الروم .

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح بانه تم تحرير 750 مخالفة اشغال ونظافة وبائع متجول خلال شهر والتحفظ على أكثر من 1220 حالة اشغال لعربات ثابتة ومتحركة للباعة الجائلين بالشوارع والميادين الرئيسية وازالة الحواجز التي تقوم المحال التجارية بوضعها بوسط المدينة.

وأشار بانه يوميا يتم على فترتين صباحا ومساءا رفع والتحفظ على كافة أنواع اشغالات الطريق التي تحتل الارصفة ومراجعة تراخيص المحال التجارية بالاضافة إلى إزالة اشغالات الطريق المخالفة التي تعيق سير المواطنين خلال أوقات حظر التجوال لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

ناشد رئيس مدينة مرسي مطروح أصحاب المحال التجارية بعدم اشغال الارصفة والطريق والتعاون مع مجلس المدينة للحد من انتشار الباعة الجائلين حفاظ على الشكل الحضاري للمدينة وسيتم تطبيق اقصي غرامة وعقوبة على المحال المخالفة. يأتى ذلك استمرارا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات ازالة اشغالات الطريق المخالفة بالشوارع والميادين الرئيسية لفرض الانضباط بالشارع بالتزامن مع الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد .