شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار عقار بمنطقة بحري بالإسكندرية والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انهار أجزاء من عقار قديم بمنطقة بحرى بالاسكندرية فيما يجرى البحث عن مفقودين تحت الانقاض . تلقى اللواء سامى غنيم مدير امن الاسكندرية إخطارا من مامور قسم شرطة الجمرك يفيد إنهيار عقار قديم بحارة الحشرات متفرع من شارع الحجارى بمنطقة بحرى دائرة القسم . وعلى الفور توجه الى موقع البلاغ مدير الامن وقيادات المديرية برفقة قوات الحماية المدنية . وتبين من الفحص انهيار أجزاء من عقار قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، وتم إنتشال شخصين من تحت الأنقاض وجرى نقلهما الى المستشفى وجاري البحث عن أخرين بينهم سيدة أسفل الأنقاض. تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجاري العرض على المستشار محمد انور رئيس نيابة الجمرك. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

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