شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تلقي طلبات رياض الأطفال والتعليم الابتدائي الأزهري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن إبراهيم الفحام، مدير إدارة العلاقات العامة بالمنطقة الأزهرية، عن استمرار تلقى طلبات أولياء الأمور للقبول في رياض الأطفال والتعليم الابتدائي الأزهري بناء على موافقة الأزهر الشريف على النزول بسن القبول في مراحل رياض الأطفال والتعليم الابتدائي (3 سنوات و6 شهور للقبول في مرحلة كي جي 1، 4 سنوات و6 شهور للقبول في مرحلة كي جي 2، 5سنوات و6 شهور للقبول بالصف الأول الابتدائي الأزهري)، وذلك تلبية لرغبات أولياء الأمور للقبول بالتعليم الأزهري.

وأضاف الفحام، أنه يتم أيضا قبول طلبات تحويل الطلاب من مدارس التربية والتعليم إلى المعاهد الأزهرية والعكس، والتي تستمر حتى يوم 3 سبتمبر المقبل، بشرط موافقة المدرسة المنقول منها الطالب ومديرية التربية والتعليم، وكذا موافقة المعهد المحول اليه والمنطقة الأزهرية.

من جانبه أكد الشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، للعلوم الشرعية والعربية على انتظام الامتحانات، مشيرا إلى التأكد من حسن سيرها واتخاذ الاجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا، والعمل على توفير الأطقم الطبية والتأمين اللازم.

وأضاف أبوالقاسم، أن الطلاب يؤدون الامتحانات في مقر معهد العريش الابتدائي القديم، بينما يؤدى الفتيات الامتحانات في مقر معهد آل بدوي بالعريش.

ونوه إلى أن امتحانات النقل بالصفين الأول والثاني (عالية) والشهادتين (العالية والتجويد) قد انتهت أمس السبت، بينما يواصل اليوم طلاب النقل (تجويد) والشهادة (تخصص) امتحاناتهم في نفس اللجان التي تنتهي اليوم الأحد، بينما تتواصل امتحانات النقل للصفين الأول والثاني (تخصص) حتى غد الإثنين.

وأضاف أن غرفة العمليات بالمنطقة الأزهرية، وجميع اللجان لم تتلق أي شكوى تتعلق بالمادة العلمية أو الحالة الصحية للطلاب والمراقبين وباقي أعضاء اللجان، وأنه لم يتم الابلاغ عن أي اصابة بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب والأعضاء.

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