شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 48 طن بودرة لحام و29 ألف «بك لهب» مجهولة المصدر بمصنع في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة تموين العامرية في الاسكندرية، حملة مفاجئة الاحد، في اطار تشديد الرقابة على المصانع المخالفة وحماية المستهلك المصرى من الغش التجارى، أسفرت عن مخالفات ومضبوطات بالجملة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لعرضها على النيابة لاتخاذ اللازم.

وقال جابر السيد مدير الادارة، أن الحملة تمت بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وأسفرت عن ضبط مصنع بمنطقة مرغم به مستلزمات انتاج صناعية ومعدات صناعية وخامات صناعية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 800 بنز لحام و4200 قطعة pGs بك ستيلين و28800 بك ( يستخدم في إخراج لهب اللحام ،) مجهول المصدر.

وأوضح، أن الحملة تحفظت على 2600 متر كابل لحام و200 كيلو كربونات الصوديوم و700 كيلو مادة بوريك و250 كربونات الصوديوم متحجرة و275 كيلو مترات الصوديوم متحجرة و700 هيدروكسيد الصوديوم و48 طن بودرة لحام مجهولة المصدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات للعرض على النائب العام.