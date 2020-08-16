شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس رئيس مصلحة الضرائب السابق وآخرين 45 يومًا في اتهامهم بـ«الرشوة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، تجديد حبس رئيس مصلحة الضرائب السابق وآخرين 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في اتهامهم بتقاضي «رشوة».

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وعماد الدرمللي.

كانت النيابة قررت حبس رئيس مصلحة الضرائب السابق و2 محاسبين آخرين متهمين بالرشوة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم، بطلب وتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، والتورط في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وتلقيه عطايا مادية مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة، مما أضر بالمال العام.

وقد ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المتهم نفاذًا لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها.