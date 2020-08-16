شكرا لقرائتكم خبر عن غرق طفلتين في النيل بنجع حمادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقيت طفلتين مصرعهما الأحد، إثر غرقهما بمياه النيل بقرية الشعانية، بمركز نجع حمادي. تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا بغرق طفلتين، فيما كشفت تحريات اللواء محمد ياسر مدير المباحث الجنائية، مصرع كلا من هدى حمدتو عسران 12 عاما، وابنة عمها 14 عاما، في نهر النيل بناحية قرية الشعانية، بنجع حمادي، فانتقلت قوات الحماية المدنية، إلى مقر البلاغ، وتمكنت من انتشال جثة الأولى، وجارى البحث عن الثانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

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