شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على طلب السيسي بالتجديد لرئيس «المركزي للمحاسبات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بترشيح المستشار هشام عبدالسلام حسن بدوي، للتجديد له في منصبه رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة وزير، ودعا «عبدالعال» له بالتقدم والنجاح في قيادة أحد أكبر الأجهزة الرقابية في مصر.

وقال «عبدالعال» إنه وصل إليه كتاب رئيس الجمهورية الموجه لمجلس النواب لإخطاره بترشيح المستشار هشام بدوي للتجديد له بمنصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لمدة 4 سنوات، من تاريخ انتهاء فترته الأولى، وتمت تلاوة نص خطاب رئيس الجمهورية بهذا الشأن، حيث أشار كتاب رئيس الجمهورية إلى قراره رقم 353 لسنة 2016 بتعيين المستشار هشام عبدالسلام حسن بدوي رئيسًا للجهاز بدرجة وزير، وحيث إن تلك المدة قد قاربت على الانتهاء، فقد أخطر الرئيس السيسي مجلس النواب بالموافقة على استمرار «بدوي» في منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة أخرى.