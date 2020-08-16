شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: صرف 25 ألف جنيه لذوي المتوفي و10 آلاف للمصاب بانهيار منزل شنوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار محافظ المنوفية : يقرر صرف 25 ألف جنيه إعانة مالية للمتوفى و10 ألاف جنيه للمصاب بحادث إنهيار منزل بشنوان ويعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا قرر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية صرف إعانة عاجلة 25 ألف جنيه لكل متوفى و10 ألف جنيه للمصابين بحادث إنهيار منزل وقع مساء أمس بقرية شنوان بمركز ومدينة شبين الكوم بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة ، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق الكامل مع منظمات المجتمع المدنى لإعادة بناء المنزل وإعماره ، جاء ذلك فور تلقى بلاغ لغرفة العلميات المركزية بديوان عام المحافظة يفيد وقوع حادث إنهيار منزل أحد المواطنين بقرية شنوان نتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة 2 أخرين نتيجة إنفجار أسطوانة غاز .

هذا وعلى الفور كلف محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بالتواجد بموقع الحادث ومتابعة الموقف والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الخدمات اللازمة ، وقد أعرب محافظ المنوفية عن خالص حزنه وتعازيه لأسر المتوفين داعياً المولى عزوجل أن يلهمهم الصبر والسلوان ، وشدد على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين متمنياً لهم الشفاء العاجل. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

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