شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتفقد أول مستشفى على محور 30 يونيو الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مستشفيي ٣٠ يونيو بجنوب بورسعيد، اول مستشفى يقام على محور ٣٠ يونيو الجديد , والتي من المنتظر تشغيلها خلال الفترة القليلة القادمة، رافق المحافظ الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية والدكتور عادل تعيلب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، تم المرور على جميع اقسام وغرف واجنحة المستشفى واقسام الطواري والاشعة والغسيل الكلوي وغرف العمليات

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن المستشفى ستعد نقلة كبيرة لمنظومة الصحة بمنطقة الجنوب، كما تقع في نقطة التقاء بين 4 محافظات وهى بورسعيد، وشمال سيناء، والدقهلية، والشرقية، لذا كان لزاما تشغيل هذه المستشفى ليقدم الخدمة الطبية لأهالي بحر البقر، فضلا عن خدمة المحافظات الأربعة واستقبال كل الحوادث

واضاف المحافظ ان ما يجري بالمستشفى يعد انجازا بعد ان كان العمل متوقف بها لأكثر من 18 عاما، والان اصبحت احدي الصروح الطبية واول مستشفى على محور ٣٠ يونيو، مشيرا إلى أنه تم مراعاة كافة معايير الجودة في التنفيذ، وفقا للأكواد العالمية لبناء المستشفيات

ووجه اللواء عادل الغضبان، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اختيار محافظة بورسعيد لتطبيق المنظومة في بورسعيد، وقدم الشكر للدكتورة وزيرة الصحة على متابعتها المستمرة، حيث شهدت المحافظة طفرة كبيرة في المستوى الطبي والرعاية الصحية للمواطن بالإضافة للطفرة التي شهدتها المحافظة في حجم العمليات وتنوعها ضمن منظومة التامين الصحي الشامل

وتبلغ المساحة الكلية لمستشفى ٣٠ يونيو ٦١٠٠ م٢، وتتكون من 3 أدوار، الدور الأرضي مساحته 2650 مترا مربعا، ويضم: جناح العلاج الطبيعي، المعمل، الطوارئ، التعقيم، المشرحة، الأشعة، المطبخ، المغسلة، وغرفة الغازات، بينما يضم الطابق الثاني المقام بنفس مساحة الدور الأول: 10 غرف إقامة للمرضى بها 20 سريرا، وجناح غسيل كلوي و2 عناية مركزة، وحجرة عزل، كما يضم الدور حضانات، عيادات أسنان، 11 عيادة مختلفة التخصصات، صيدليتين، وجناح الإدارة.

بينما تبلغ مساحة الدور الثاني 2237 متر مربع ويضم: جناح العمليات المكون من 3 غرف عمليات وغرفتين إفاقة بها 6 أسرة وغرفة تخدير بها سريرين وغرفة ما قبل الولادة وغرفتين للولادة الطبيعية، كما يضم الدور جناح العناية المركزة المكون من 7 أسرة وحجرة عزل، وجناح إقامة المرضي وبها 13 غرفة تضم 26 سريرا، وجناح إقامة الأطباء وسكن للتمريض.