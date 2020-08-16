شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار عقارين بالإسكندرية والحماية المدنية تبحث عن سيدة تحت الأنقاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة بحرى بالإسكندرية، انهيار عقارين، أسفر عن 4 إصابات وجارى البحث عن سيدة تحت الأنقاض، حيث تم استدعاء 4 سيارات إسعاف و4 سيارات حماية المدنية بمعداتهم للبحث عن السكان.

ووصل إلى مقر الحادث اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية والقيادات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، وبالمعاينة تبين أن العقار الذى انهار قديم وانهار على المنزل المجاور .

Advertisements

البداية تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بانهيار عقارين بمنطقة بحرى بالإسكندرية مأهولين بالسكان صباح اليوم، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية وتم استخراج 4 مواطنين مصابين وتم نقلهم إلى المستشفى وجارى البحث عن سيدة تدعى ليلى محمد 55 عاما، وجارى البحث عنها تحت الأنقاض.