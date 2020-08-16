تنسيق 2020.. المرحلة الأولى 22 أغسطس .. علمى علوم 97.6% رياضة 94.4% والأدبى 79.9%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
اعتمدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى انطلاق المرحلة لتنسيق 2020، وذلك لطلاب الدور الاول الحاصلين على الثانوية العامة ، واعلنت الوزارة أنه من المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى السبت 22 اغسطس ولمدة 5 أيام وتنتهى يوم 26 اغسطس لتسجيل ؤغبات الطلاب .
وقررت وزارة التعليم العالي ، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر، أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40%، والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.
وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عقد ، اجتماعه الدورى بمقر جامعة الإسكندرية، بحضور رؤساء الجامعات والدكتور محمد لطيف أمين المجلس ، ويرصد ”الخليج 365” أبرز القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات:
1- تفويض اللجنة العليا للتنسيق بتحديد اعداد المقبولين بالجامعات
2- إدراج كليتي الهندسة والعلوم بمدينة زويل ببرنامج التنسيق الإلكتروني
3- إدراج كليتي الهندسة و إدارة الأعمال بالجامعة المصرية اليابانية ببرنامج التنسيق الإلكتروني
4- قبول طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم بكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات
5- قبول طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات بالأقسام الموجودة أمام شعبة العلوم الطبيعية وأمام شعبة الجيولوجيا
6- قبول طالبات شعبتي العلوم والرياضيات بشعبة الاقتصاد المنزلي بكلية البنات.
7- المتابعة اليومية من رؤساء الجامعات لخطوات تنفيذ تطبيق نمط التعليم الهجين للعام الجامعي 2020/2021
8- البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء 7 جامعات أهلية جديدة
9- البدء في اتخاذ إجراءات إنشاء كلية للطب البشري بجامعة الوادي الجديد
10- إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية.
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