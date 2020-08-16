شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2020.. المرحلة الأولى 22 أغسطس .. علمى علوم 97.6% رياضة 94.4% والأدبى 79.9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اعتمدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى انطلاق المرحلة لتنسيق 2020، وذلك لطلاب الدور الاول الحاصلين على الثانوية العامة ، واعلنت الوزارة أنه من المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى السبت 22 اغسطس ولمدة 5 أيام وتنتهى يوم 26 اغسطس لتسجيل ؤغبات الطلاب .

وقررت وزارة التعليم العالي ، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر، أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40%، والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.

وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عقد ، اجتماعه الدورى بمقر جامعة الإسكندرية، بحضور رؤساء الجامعات والدكتور محمد لطيف أمين المجلس ، ويرصد ”الخليج 365” أبرز القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات:

1- تفويض اللجنة العليا للتنسيق بتحديد اعداد المقبولين بالجامعات

2- إدراج كليتي الهندسة والعلوم بمدينة زويل ببرنامج التنسيق الإلكتروني

3- إدراج كليتي الهندسة و إدارة الأعمال بالجامعة المصرية اليابانية ببرنامج التنسيق الإلكتروني

4- قبول طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم بكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات

Advertisements

5- قبول طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات بالأقسام الموجودة أمام شعبة العلوم الطبيعية وأمام شعبة الجيولوجيا

6- قبول طالبات شعبتي العلوم والرياضيات بشعبة الاقتصاد المنزلي بكلية البنات.

7- المتابعة اليومية من رؤساء الجامعات لخطوات تنفيذ تطبيق نمط التعليم الهجين للعام الجامعي 2020/2021

8- البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء 7 جامعات أهلية جديدة

9- البدء في اتخاذ إجراءات إنشاء كلية للطب البشري بجامعة الوادي الجديد

10- إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية.