شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: حصول 644 فندقا بـ21 محافظة على شهادة السلامة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم خلال الأسبوع الماضي، 20 فندقا بـ6 محافظات هي جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والأقصر والسويس والدقهلية، شهادة السلامة الصحية المعتمدة، ليصل عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة منذ منتصف مايو الماضي وحتي الآن إلي 644 فندقا بـ 21 محافظة علي مستوي الجمهورية.

وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، الي أن لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، أقرت باستيفاء هذه الفنادق لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح أن ال 20 فندقا الذين حصلوا خلال الاسبوع الماضي على الشهادة تضمنوا 6 فنادق بمحافظة جنوب سيناء وفندقين بمحافظة مطروح بالاضافة الي 3 فنادق بمحافظة الأقصر و4 فنادق بالعين السخنة بمحافظة السويس بالاضافة الي فندق الجامعة بالدقهلية.

وأكد مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية على ان لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.