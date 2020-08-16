شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا يؤانس يضرب قبطيا على رأسه حاول تقبيل يده.. ويعتذر له فى العظة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل، على صفحات السوشيال ميديا، خلفها فيديو للأنبا يؤانس أسقف أسيوط، أثناء "دورة" السيدة العذراء بدير درنكة، حيث ظهر خلالها يعتدي بيده على أحد المصلين أثناء اقترابه منه لتقبيل يده.

وبعد اعتراض الكثيرون من الأٌقباط والتعبير عن غضبهم، قرر الأنبا يؤانس الاعتذار عن واقعة الاعتداء، وقال فى عظة له بمناسبة صوم العذراء:" مش حمل حد يشد الشدة دي الحقيقة أنا ضربته على رأسه، وهذا خطا ومش عارف أوصله اللي يعرفه يجبهولي عشان نبوس فوق راسه اللي ضربناها، عايز أقول حاجة أحبائى خلينا نمشى بهدوء فى وسط الزحمة دي الواحد مش حمل".

وبدأ صوم السيدة العذراء فى 7 أغسطس، وينتهى فى 22 من ذات الشهر، ويعتبر دير العذراء فى درنكة أحد أشهر الأديرة التي يتوافد عليها آلاف الأقباط فى صيامها خلال تلك الفترة.

وتحتفل كل من كنائس الروم الأرثوذكس والأٌقباط الكاثوليك، بعيد صعود – انتقال- السيدة العذراء، اليوم السبت، بعد صيام 15 يوما بدء 1 أغسطس الجاري، وذلك بخلاف الأقباط الأرثوذكس الذين سيحتفلون يوم 22 أغسطس الجارى.

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وفسرت الكنيسة الكاثوليكية، عبر أساقفتها ومواقعها الإلكترونية، إن سبب الاختلاف فى يوم الاحتفال هو اختلاف فى التقويم فقط وليس العقيدة، وذلك مثل اختلاف موعد عيد الميلاد الذى يحتفل به الكاثوليك فى 25 ديسمبر من كل عام، بينما يحتفل به الأرثوذكس فى 7 يناير، حيث أن احتفالات الكنيسة الكاثوليكية وأيضا الروم الأرثوذكس تعتمد التقويم الغربى، أما الأقباط الأرثوذكس فهو التقويم القبطى فقط، فالصيام لديهم يبدأ 1 مسرى الموافق أغسطس ولم يتغير منذ وضع التقويم القبطى.

وعن أسباب الصيام 15 يوما، فإن هذا الصوم كان يصومه الآباء والرسل الأوائل للمسيحية أنفسهم، وليس تقليدا جديدا، ويعود بداية صيام السيدة العذراء إلى القديس توما الرسول، حيث إنه بعدما عاد من الهند بعد رحلة للتبشير بالمسيح وعاد إلى فلسطين، سأل عن مكان السيدة العذراء، قالوا له إنها قد ماتت، فقال لهم "أريد أن أرى أين دفنتموها!"، وعندما ذهبوا إلى القبر لم يجدوا الجسد المبارك، فبدأ يحكى لهم أنه رأى الجسد صاعدا، فصاموا 15 يوما من أول مسرى حتى 15 مسرى، فأصبح عيد للعذراء يوم 16 مسرى من التقويم القبطى.