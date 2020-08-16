شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة شمال سيناء تطلب عددًا من الوظائف القيادية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية، وذلك طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأكد بيان للمحافظة، أن الوظائف المطلوبة، هي رئيسا الإدارة المركزية لشؤؤن مكتب المحافظ، للعمل في ديوان عام المحافظة بالعريش بشرط الخبرة في درجة مدير عام لمدة عام على الأقل بالنسبة للعاملين بالوحدة ومدة خدمة كلية 18 عاما لمن هم من خارج الوحدة.

كذلك وظائف، مدير عام للإدارة العامة للمكتب الفني، مدير عام لإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومدير عام لإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية، ومدير عام للإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية في ديوان عام المحافظة بالعريش، إلى جانب مدير عام للشئون الزراعية في مديرية الزراعة.

واشترط البيان للوظائف السابقة المؤهل العالي المناسب مع مدة خبرة عامين على الأقل في الدرجة الأولى بالنسبة للعاملين داخل الوحدة ومدة خبرة كلية لمدة 17 عاما لمن هم من خارجها، وأن يجتاز المتقدم البرامج التي تتيحها وزارة التنمية المحلية في مجال الادارة.

وحدد البيان مواعيد تقديم الطلبات لشغل تلك الوظائف إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بإدارة الموارد البشرية في ديوان عام المحافظة بالعريش خلال الفترة من اليوم 16 أغسطس الجاري حتى يوم 14 سبتمبر المقبل، وأن تكون الطلبات مرفقا بها المستندات المطلوبة، مع مقترح بتطوير العمل وتحسين الأداء بما يحقق رضا المواطنين ويحقق الأهداف في الزمن المحدد.

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