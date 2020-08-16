شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: قطارات الصعيد لن تذهب لرمسيس مرة أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (هارون–عدلى منصور) كما قام سيادته بوضع حجر الأساس لمشروع أول قطار كهربائى في مصر وهو القطار الكهربائي (السـلام –العاشــر–العاصمة الإدارية ) والمحطة التبادلية المركزية عدلى منصور والتي تعتبر نموذجاً للنقل متعددالوسائط

و استعرض وزير النقل الفريق كامل الوزير خطة تطوير قطاعات وزارة النقل في مصر منذ عام 2014 حتى عام 2024 حيث أوضح الوزير أن اجمالي تكلفة مشروعات وزارة النقل خلال هذه الفترة بلغت 1.1 تريليون جنيه شملت 377 مليار جنيه للطرق والكباري و142 مليار جنيه للسكك الحديدية و512 مليار جنيه للانفاق والجر الكهربائي و49.5 مليار جنيه للنقل البحري و14.6 مليار جنيه للمواني البرية والجافة و2 مليار جنيه للنقل النهري.

كما اشار وزير النقل إلى انه تم التخطيط لتطوير 181 محطة من اجمالي 705 محطة تم الانتهاء من 174 محطة ومتبقي 7 محطات يتم تطويرها حاليا ثم استعرض الوزير مشروع انشاء محطة قطارات الصعيد ببشتيل والتي تبلغ مساحتها 57 فدان .

و اوضح الوزير ان تعليمات القيادة السياسية قد صدرت بضرورة تخفيف الزحام أن محطة مصر برمسيس وذلك بنقل قطارات الصعيد إلى منطقة الجيزة وهو مايتم الان بإنشاء المحطة ببشتيل وهي منطقة مخدومة ب4 طرق ( السودان- محور الزمر- ش المطار – محور 26 يوليو) مضيفا ان بها مول تجاري كبير وورش ومناطق استثمارية وروعي في تصميمها الشكل الفرعوني

مشيراً إلى أنَّ قطارات الصعيد لن تذهب لرمسيس مرة أخرى، وأكّد وزير النقل، أنَّه يتمّ إنشاء مجمع متكامل بجوار المحطة وذلك لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المحطة.

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