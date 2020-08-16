شكرا لقرائتكم خبر عن غدا زاهي حواس ضيف برنامج «نجوم على لايف» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في حلقة خاصة من برنامج نجوم على لايف في السادسة مساء غدا الاثنين يحل عالم الآثار الدكتور زاهي حواس ضيفا على شاشة نايل لايف
ويتحدث عن بداياته ومشواره في عالم الآثار وحبه للآثار ودور النشأة والاسرة في بناء شخصيته ومسيرته الناجحة واهم الجوائز التي نالها اثناء مشواره واكتشافاته الأثرية العظيمة
والبرنامج إعداد ولاء شعراوي إخراج شريف عبدالهادي تقديم رانيا السيد.
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