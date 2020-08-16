شكرا لقرائتكم خبر عن بـ«زفة روحية» وحضور 25% من الشعب.. الكنيسة الكلدانية تحتفل بعيد انتقال العذراء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مراعاة لخطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، احتفلت الكنيسة الكلدانية بمصر بعيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، مساء أمس.

وتم السماح لـ25% فقط من الشعب، بحضور صلاة القداس الالهى، وطقس العيد داخل الكنيسة، وتحقيق التباعد ومسافة الأمان بين المصلين .

وترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، الأب بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي ورئيس الكنيسة الكلدانية بمصر، وذلك بكاتدرائية وبازليك العذراء سيدة فاتيما، وشاركه عدد من الاباء، كما تم عمل زفة روحية بمجسم السيدة العذراء، وحملها الشمامسة وطافوا الكنيسة بها للتبرك .

يشار إلى أن هذا القداس الاحتفالي يعتبر الأول من نوعه، الذي يشهد حضور عدد أكبر من المؤمنين منذ فترة.

الكنيسة الكلدانية تقيم قداس الهى احتفالات بعيد رقاد السيدة العذراء مريم

الكنيسة الكلدانية تقيم قداس الهى احتفالات بعيد رقاد السيدة العذراء مريم

الكنيسة الكلدانية تقيم قداس الهى احتفالات بعيد رقاد السيدة العذراء مريم

الكنيسة الكلدانية تقيم قداس الهى احتفالات بعيد رقاد السيدة العذراء مريم

الكنيسة الكلدانية تقيم قداس الهى احتفالات بعيد رقاد السيدة العذراء مريم