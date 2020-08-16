شكرا لقرائتكم خبر عن «المش مهندسة».. مبادرة جديدة لتشجيع الطالبات دخول كليات الهندسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق مجموعة من طالبات الهندسة بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مبادرة جديدة لتشجيع الفتيات على الالتحاق بكليات الهندسة تحت شعار «مش مهندسة ليه»، ومساعدة الفتيات لملاحقة أحلامهن سواء بخصوص الدراسة أو العمل في أي مجال وبالأخص المجالات المعروف أنها للرجال مثل الهندسة والتكنولوجيا.

وقالت الطالبات، أن الهدف من المبادرة، تسهيل أي عقبات تواجه الفتيات المصريات فيما يتعلق بصعوبة السعي وراء بعض المجالات مثل الدراسة بالهندسة بسبب الضغط المجتمعي، وتدريب الفتيات على المهارات الشخصية والفنية اللازمة، وذلك لتعزيز معرفتهن بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

واشارت الطالبات، إلى أن مبادرة «لماذا المرأة في الهندسة» التي تناقش إحصائيات تشير إلى وجود فجوة بين مهارات المرأة في مجال الهندسة ومتطلبات سوق العمل، ومبادرة «ما الهندسة!» التي تهدف إلى التعرف على التخصصات الهندسية للفتيات باختصار من خلال العديد من ورش العمل التي يتم تقديمها أون لاين.

واشارت الطالبات إلى أن المبادرة تتضمن مناقشة العديد من الموضوعات من بينها كبار سيدات الأعمال وسيدات الصناعة والشخصيات البارزة في عالم المرأة، ومميزات وعيوب الهندسة للبنات، مشيرين إلى أن الجلسات تقام في هيئة جلسة حوارية عبر الإنترنت بمشاركة العديد من أبرز شخصيات مجتمع المرأة في مجالات مختلفة.