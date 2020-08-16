الهجان: تعليمات بتذليل عقبات راغبي التصالح بمخالفات البناء بالقليوبية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شدد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب ،مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خلال الفترة الزمنية المحددة، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر وحتى 15 سبتمبر القادم وقال ايهاب مهدى رمضان رئيس الوحده المحليه بترسا التابعه لمركز ومدينة طوخ ان العمل مستمر طوال ايام الاسبوع وكذا ايام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم طبقا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

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