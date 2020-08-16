تفاصيل افتتاح السيسي المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (هارون–عدلى منصور) كما قام سيادته بوضع حجر الأساس لمشروع أول قطار كهربائى في مصر وهو القطار الكهربائي (السـلام –العاشــر–العاصمة الإدارية ) والمحطة التبادلية المركزية عدلى منصور والتي تعتبر نموذجاً للنقل متعدد الوسائط.

كلمة كامل الوزير

وفي كلمته امام رئيس الجمهورية – استعرض وزير النقل الفريق مهندس / كامل الوزير خطة تطوير قطاعات وزارة النقل في مصر منذ عام 2014 حتى عام 2024 حيث أوضح الوزير أن اجمالي تكلفة مشروعات وزارة النقل خلال هذه الفترة بلغت 1.1 تريليون جنيه شملت 377 مليار جنيه للطرق والكباري و142 مليار جنيه للسكك الحديدية و512 مليار جنيه للانفاق والجر الكهربائي و49.5 مليار جنيه للنقل البحري و14.6 مليار جنيه للمواني البرية والجافة و2 مليار جنيه للنقل النهري

مجال الطرق والكباري .

ففي مجال الطرق والكباري أكد وزير النقل، انه تم التخطيط للمشروع القومي للطرق باجمالي اطوال 7000 كم باجمالي تكلفة 175 مليارجنيه تم تنفيذ 4500 كم وجاري تنفيذ 1300 كم ومتبقي تنفيذ1200 كم مستعرضا اهمية الطريق الدائري الاقليمي كنموذج من طرق المشروع القومي للطرق حيث اوضح الوزير ان طوله يبلغ 400 كم بواقع 4 حارات /اتجاه كما يتقاطع مع 18 محور رئيسي ويربط 15 محافظة ويشمل 150 عمل صناعي

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى انه قبل عام 2014 تم تنفيذ 38 محور على النيل بمعدل 1 كوبري / (5:4) عام وتم التخطيط منذ عام 2014 لتنفيذ عدد 21 محور على النيل بمعدل 2 كوبري /عام وانه تم تنفيذ 7 محاور باجمالي تكلفة 8.5 مليار جنيه وجاري تنفيذ 11 محور باجمالي تكلفة 17 مليار جنيه ومخطط البدءفي 3 محاور باجمالي تكلفة 4.5 مليار جنيه ليصل اجمالي محاور وكباري النيل إلى 59 محور / كوبري مستعرضا تنفيذ محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا والذي يبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 متر بواقع عدد 2 حـارة مـرورية بعرض 7،5 متر لكـل اتجاه والذي يربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي عابرا نهرالنيل والطريق الزراعي الغربي وترعة الابراهيمية وخط السكة الحديد شمال مدينة سمالوط، ويشمل 47 عمل صناعي (عدد 30 كوبري- 17 نفق).

الرئيس السيسي يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى

مضيفا انه في مجال مشروعات الطرق الرئيسية بين المحافظات فانه كان يتم انشاء الطرق الرئيسية بين المحافظات للربط بين مركزين اومحافظتين ويتم حاليا عمل محاور رئيسية للربط مع المناطق الصناعية الجديدة على جانبي الوادي والدلتا وفي اتجاه الموانىء البحرية والمدن الجديدة مضيفا انه لايتم الاهتمام بانشاء طرق جديدة فقط وانما يتم الاهتمام بتطوير شبكة الطرق الحالية مثل تطوير طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي والذي يشمل انشاء 10 كباري علوية على امتداد مساره بطول 205 كم لعدم امكانية توسعة الطريق لوجود منطقتين سكنيتين على جانبي الطريق.

مشيرا إلى أن اجمالي تكلفة الطرق الرئيسية بين المحافظات التي تم التخطيط لتنفيذها يبلغ 35 مليار جنيه في الوجهين القبلي والبحري حيث تم تنفيذ 5000 كم ب15 مليار جنيه وجاري تنفيذ 2600 كم ومتبقي تنفيذ 2000كم مستعرضا عدد من المحاور الطولية مثل (القاهرة /بلبيس /الزقازيق/ المنصورة /جمصة- وبنها/ المنصورة/دمياط- والقناطر /الباجور /شبين طنطا/كفر الشيخ /بلطيم – والقاهرة الاسكندرية الزراعي ) وكذلك عددمن محاور الطرق العرضية مثل المنصورة /المحلة /كفر الشيخ /دسوق/جانكليس /طريق الاسكندرية الصحراوي واستعرض الوزير تطوير طريق بنها –المنصورة بطول 72 كم والذي اشتمل على إنشاء 5 كباري علوية على الطريق لحل الاختناقات المرورية.

الرئيس السيسي يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى

مشروعات الكباري العلوية

ثم اشار الوزير إلى مشروعات الكباري العلوية حيث اوضح انه تم التخطيط لانشاء 1000 كوبري ونفق بتكلفة 130 مليار جنيه فوق مزلقانات السكة الحديد وعند تقاطعات الطرق الرئيسية لمنع الحوادث وحل الاختناقات المرورية مشيرا إلى انه تم تنفيذ 600 كوبري وجاري تنفيذ 327 كوبري ومتبقي تنفيذ 33 كوبري، كما استعرض الفريق مهندس كامل الوزير المشروع القومي لرصف الطرق المحلية بين المحافظات حيث أشار إلى تصديق السيد رئيس الجمهورية على اطلاق المشروع بإجمالي تكلفة 10 مليار جنيه وانه تم البدء في المرحلة الاولى منها في نطاق 12 محافظة بتكلفة 2 مليار جنيه وتم اعتماد مبلغ 5 مليار جنيه ضمن خطة العام المالي الحالي 2020/2021 لتوسيع نطاق المشروع في باقي المحافظات مشيرا إلى انه نظرا لان طرق الدلتا ضيقة ويصعب عليها التنفيذ بالطرق التقليدية فانه تم استخدام التقنية الحديثة في اعادة تدوير الاسفلت الصديقة للبيئة والتي تعتمد على اعادة استغلال وتدوير ناتج وكشط الاسفلت القديم في أعمال الصيانة.

مجال السكك الحديدية

و في مجال السكك الحديدية استعرض الفريق مهندس كامل الوزير تاريخ نشأة السكك الحديدية واجمالي اطوال الشبكة منذ نشاتها في عام 1851 حتى الان وحيث وصل اجمالي اطوال الشبكة عام 2020 إلى 9570 كم ومخطط ان تصل عام 2024 إلى 10200 كم وعام 2030 إلى 11530 كم مع استمرا ر عمليات التطوير وتنفيذ خطوط جديدة وازدواج الخطوط المفردة موضحا انه في عام 2009 كانت السكة الحديد تنقل مليون راكب يوميا وصلت إلى 700 الف راكب يوميا عام 2011 وانه منذ عام 2014 تم وضع خطة شاملة لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية ادت إلى وصول عدد الركاب في 30 يونيو عام 2020 إلى 900 الف راكب يومياً وستصل مع استمرار خطة تطوير السكك الحديدية إلى 1.5 مليون راكب يوميا عام 2024 كما ستصل عام 2030 إلى 2 مليون راكب يوميا مع انشاء الخطوط الجديدة وازدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة .

الرئيس السيسي يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى

مضيفا أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير البنية الاساسية للسكك الحديدية حيث تم التخطيط لمشروعات تطوير نظم الاشارات باجمالي تكلفة 46.8 مليار جنيه تم الانتهاء وجاري تنفيذ مشروعات باجمالي تكلفة 9.8 مليار جنيه واشار الوزير انه بخصوص المزلقانات فقد تم العرض على القيادة السياسية فيما يتعلق بتنفيذ المزلقانات الخطيرة والتي يصل عددها إلى (33) مزلقان للتنفيذ على مرحلتين ( المرحلة الأولى بعدد (13) مزلقان والمرحلة الثانية بعدد (20) مزلقان ولكن صدرت توجيهات القيادة السياسية بتنفيذها دفعة واحدة ومنها مزلقان المديرية ببنى سويف ومزلقان أبوحمص بالبحيرة.

كما اشار وزير النقل إلى انه تم التخطيط لتطوير 181 محطة من اجمالي 705 محطة تم الانتهاء من 174 محطة ومتبقي 7 محطات يتم تطويرها حاليا ثم استعرض الوزير مشروع انشاء محطة قطارات الصعيد ببشتيل والتي تبلغ مساحتها 57 فدان حيث اوضح الوزير ان تعليمات القيادة السياسية قد صدرت بضرورة تخفيف الزحام عن محطة مصر برمسيس وذلك بنقل قطارات الصعيد إلى منطقة الجيزة وهو مايتم الان بإنشاء المحطة ببشتيل وهي منطقة مخدومة ب4 طرق ( السودان- محور الزمر- ش المطار – محور 26 يوليو) مضيفا ان بها مول تجاري كبير وورش ومناطق استثمارية وروعي في تصميمها الشكل الفرعوني.

الرئيس السيسي يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى



واوضح وزير النقل انه في مجال الوحدات المتحركة كان اجمالي عدد الجرارات 810 جرار منهم 450 جرار صالح للتشغيل و360 جرار معطل وكان المطلوب للتشغيل اليومي 600 جرار بعجز 150 جرار لذا تم وضع خطة عاجلة بناءا على تعليمات القيادة السياسية لدعم اسطول الجرارت حيث تم التعاقد على توريد عدد 260 جرار جديد بالاضافة إلى اعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد 172 جرار حيث تم وصول عدد 70 جرار جديد وتم تأهيل عدد 7 جرارات وانه في مجال عربات الركاب كان اجمالي العربات 3127 عربة تشمل 2461 عربة صالحة للتشغيل و666 عربة معطلة وكان المطلوب للتشغيل اليومي 2781 عربة بعجز 320 عربة ومع توقع تخريد عدد 1000 عربة ركاب عام 2024 تم وضع خطة شاملة للنهوض بمنظومة عربات السكك الحديدية حيث تم التعاقد على توريد 1300 عربة جديدة تم وصول 33 عربة منها كما تم وضع خطة تأهيل ورفع كفاءة عدد200 عربة درجة ثالثة عادية تم اعادة تاهيل 89 عربة منها كما تم الانتهاء من تطوير واعادة تاهيل 90 عربة اسباني مكيفة مشيرا التي تم التعاقد على توريد 6 عربات كاملة بالتعاون مع شركة تالجو الاسبانية شامل عقد صيانة ويشمل قطع الغيار لمدة 6 سنوات بعد سنتان ضمان لافتا انه في ضوء هذه التوريدات الجديدة واعمال اعادة التاهيل لافتا إلى تشكيل 38 قطار جديد تم اضافتها إلى التشغيل ليصل عدد الركاب إلى مليون راكب .

وأشار وزير النقل إلى أنه في مجال نقل البضائع عبر السكك الحديدية فإن هيئة السكة الحديد تمتلك 8553 عربة منها 4867 عربة صالحة للتشغيل و3689 عربة معطلة وان جميع العربات ذات تكنولوجيا قديمة وبسرعة تشغيلية لاتتجاوز 50كم/ ساعة لذلك ومع الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية فقد تم التخطيط لتطوير قطاع نقل البضائع باستخدام السكة الحديد لزيادة المنقول الحالي والذي يبلغ 4.5 مليون طن سنويا بنسبة 1 % من اجمالي حجم البضائع في مصر وذلك لتخفيف الاعباء على الطرق وتخفيض تكلفة النقل والقضاء على الزحام المروري والحد من التلوث البيئي حيث تم وضع خطة لتحقيق الخطة المستهدفة للوصول لنقل 25 مليون طن سنويا عام 2024 عن طريق اعادة تاهيل الجرارات القديمة وتخصيص عدد 25 جرار جديد للبضائع وشراء عدد 375 عربة بضائع ذات مواصفات حديثة(15قطار) مشيرا إلى أنه تم توريد عدد ١٣١ عربة من هذه العربات (5قطارات ) للوصول إلى 15 قطار جديد بإنتهاء هذه التوريدات .

مجال مشروعات الانفاق والجر الكهربائي

وفي مجال مشروعات الانفاق والجر الكهربائي اوضح الوزير انه تم التخطيط لتنفيذ 862.4 كم تم تنفيذ 89 كم وجاري تنفيذ236.4كم ومتبقي تنفيذ 537كم مستعرضا مشروعات الخط الاول والثاني والثالث والرابع والسادس للمترو بالاضافة إلى مشروعات القطار الكهربائي ( مدينة السلام/ العاشر من رمضان /العاصمة الادارية ) ومونوريل العاصمة الادارية ومونوريل مدينة 6 اكتوبر بالاضافة إلى مشروع تطوير كهربة خط سكة حديد ابو قير / الاسكندرية وتحويله إلى مترو ومشروع اعادة تأهيل ترام الرمل والقطار الكهربائي السريع السخنة / العاصمة الادارية / برج العرب / العلمين ومشروع القطار الكهربائي دمياط / دمياط الجديدة/ جمصة / المنصورة الجديدة .

مجال النقل البحري

وأضاف الوزير ان هناك اهتمام كبير من الحكومة المصرية بالاستفادة من منظومة النقل البحري للمساهمة في زيادة الناتج القومي مستعرضا ملامح تطوير ميناء الاسكندرية مشيرا إلى ان اضافة اراضي 1 مليون متر مربع وانشاء عدد 2 محور للربط مع محور التعمير وهما محوري الدخيلة و54 وانشاء ارصفة جديدة بطول 3 كم سيؤدي إلى ان يصل حجم التداول إلى 80 مليون طن كما سيتم الوصول إلى صفر انتظار للسفن .

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مجال الموانئ البرية والجافة

أوضح الفريق مهندس كامل الوزير انه في قطاع الموانئ البرية والجافة فإنه يتم تنفيذ خطة لتطوير الموانىء البرية الحدودية وعددها 7 موانئ حيث تم الانتهاء من تطوير موانئ طابا ورفح والعوجة ورأس حدربة وقسطل وأرقين وجاري تنفيذ التطوير الشامل لميناء السلوم البري مشيرا إلى ان وزارة النقل تنفذ خطة لانشاء عدد من الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وذلك لتطوير منظومة النقل وتيسير حركة التجارة وجذب الاستثمارات ولتوسيع منافذ التصدير وزيادة حجم الصادرات وسيتم ربط هذه الموانئ بالسكك الحديدية بما يساعد في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية ودعم الاقتصاد القومي لافتا إلى انه تم اسناد انشاء الميناء الجاف بمدينة 6 اكتوبر إلى تحالف قطاع خاص مصري واجنبي كأول ميناء جاف في مصر وحيث تبلغ مساحتة 400 فدان ( 100 ميناء جاف + 300 مركز لوجسيتي ) يستوعب 720 الف حاوية مكافئة / يوم مضيفا انه جاري الانتهاء من اعداد دراسة الجدوي لانشاء عدد 4 مواني جافة ( العاشر من رمضان – برج العرب الجديدة – دمياط الجديدة – سوهاج الجديدة ) من خلال منح مقدمة من بنوك اعادة الاعمار والتنمية الاوروبي وبنك الاستثمار الاوروبي .

مجال النقل النهري

اشار وزير النقل إلى انه جاري الانتهاء من اعداد خطة شاملة لتطوير النقل النهري في مصر وتعظيم دوره في نقل الافراد والبضائع خاصة وأن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة النقل النهري في مصر لدعم الإقتصاد القومي وزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل لتخفيف الضغط على شبكة الطُرق لافتا إلى انه يتم تنفيذ مشروعات ازالة الاختناقات ورفع كفاءة الاهوسة وحماية الجسور بالطرق الملاحية بصفة دورية لضمان استمرار الملاحة على مدار العام كما انه جاري انشاء نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS وانشاء شبكة مراقبة وتحكم مركزي لمراقبة الطرق الملاحية على مدار الساعة مشيرا إلى استعادة نقل شحنات القمح عبر الميناء النهري بميناء دمياط بعد توقف حوالي 36 شهر حيث تم يوم 11/8/2020 نقل 1800 طن قمح من ميناء دمياط إلى صوامع القمح بامبابة عبر نهر النيل.

خطة تطوير منظومة النقل في القاهرة الكبرى

استعرض الفريق مهندس وزير النقل خطة تطوير منظومة النقل في القاهرة الكبرى والتي بدأها بالاشارة إلى ان اقليم القاهرة الكبرى يعيش به 25 مليون مواطن وهو مايعادل 25 % من سكان مصر ويتردد عليها 4 مليون مواطن وان هذا الزحام المروري في القاهرة الكبرى يتسبب في زيادة في استهلاك الوقود وتلوث البيئة وزيادة في زمن الرحلات والحوادث مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية عند اعلان انشاء العاصمة الادارية الجديدة ارتكزت على تنفيذ خطة شاملة يراعى فيها الحفاظ على المكانة التاريخية للقاهرة عند اقامة المشروعات وربط القاهرة بالعاصمة الادارية والتجمعات العمرانية الجديدة واستخدام اتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء وانظمة الاتوبيسات السريعة ( BRT) واستحداث وسائل النقل الجماعي السككي ذات الجر الكهربائي.

مشيرا إلى تطوير المحاور الرئيسية بالقاهرة الكبري مثل طرق (القطامية / السخنة، القاهرة /السويس، جنيفا، القاهرة / الإسماعيلية، الهايكستب / بلبيس، شبرا/ بنها، القاهرة/ الاسكندرية الزراعي، القاهرة /الاسكندرية الصحراوي، محور تحيا مصر، طريق 6 أكتوبر – الواحات، طريق القاهرة – الفيوم، طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وطريق الجيش التنمية شرق النيل ) موضحا ان محور تحيا مصر يبلغ طوله 323 كم منها 35 كم داخل القاهرة وبه كوبري ملجم هو الاعرض في العالم ويصل عرضه 67.3 متر وفتحته الملاحية إلى 300 متر واجمالي تكلفته 5 مليارات جنيه وانه جزء من محور تنموي كبير من الضبعة على البحر المتوسط إلى العين السخنة على البحر الاحمر، مضيفا انه تم تنفيذ 3 طرق دائرية مستعرضا خطة تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبري بطول 106 كم والتي تشمل توسعة الطريق إلى 7 حارات لكل إتجاه و8 حارات لكل إتجاه عند كوبري المنيب، كما تشمل أعمال التطوير رفع كفاءة وتوسعة الأعمال الصناعية الحالية ورفع كفاءة الأجزاء المنهارة من الطريق وتطوير أنظمة الأمان والحماية على الطريق وتطوير خطة توسعة وإنارة الطريق مشيرا إلى اهمية طريقي الدائري الأوسطي والإقليمي في ربط الطرق الرئيسية ببعضها وتسهيل تنقل المواطنين بين المحافظات لافتا إلى افتتاح القيادة السياسية شبكة محاور الطرق والكباري الداخلية يونيو 2020 مستعرضا مشروعات الطرق والكباري بالقاهرة.

وعن مشروعات النقل الجماعي السككي ذات الجر الكهربائي بالقاهرة الكبرى تحدث الوزير عن شبكة خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى والتي تشمل الخط الأول حلوان /المرج بطول 44 كم بواقع 35محطة والذي ينقل 1.2 مليون راكب يوميا والخط الثاني شبرا الخيمة المنيب بطول 21.5كم و20 محطة والذي ينقل مليون راكب يوميا والخط الثالث عدلي منصور / امبابة جامعة القاهرة والذي يبلغ طوله 41.2 كم ويشمل 34 محطة والذي سيصل عدد ركابه إلى 1.5 مليون راكب يوميا بعد اكتمال الخط ويتكون من المرحلة الاول ( العتبة – العباسية ) بطول 4.3 كم بواقع 5 محطات والمرحلة الثانية ( العباسية- الاهرام ) بطول 7.7 كم بواقع 4 محطات والمرحلة الثالثة الجاري تنفيذها (العتبة – امبابة /جامعة القاهرة ) بطول 17.7 كم بواقع 15 محطة والتي تشمل 3 أجزاء

الجزء 3A بطــول 4كم وتشتــمل على (4) محطــات نفقيـــة ( ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازي – الكيت كات ) والجزء 3B بطــــــول 6.6 كــــم وتشتمــل علـــــي 6 محطات ( محطــــة نفقيــــة ( السودان ) +4 محطة علوية ( إمبابة – البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري ) + محطة سطحية ( المحطة التبادلية عند محور روض الفرج ) والجزء 3C بطول 7.1 كم وتشتمل على عدد 5 محطات ( 3 محطة نفقية (التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول ) + محطة علوية (جامعه القاهرة ) + محطـة سطحــية (بولاق الدكرور) .

ثم قدم وزير النقل عرضاً تفصيلياً عن المرحلة الرابعة للخط الثالث والتي تم افتتاحها اليوم ( هارون – عدلي منصور ) والتي يبلغ طولها 11.5 كم وتشمل 10 محطات ( 4 محطات نفقية – 6 محطات علوية ) وتم تنفيذها على جزئين الاول بطول 3.7كم ويشمل عدد 4 محطات وهي هارون وهليوبوليس والف مسكن ونادي الشمس والتي تم تشغيلها للجمهور فى15 يونيه 2019 والجزء الثانى بطول 7.8 كم وتشمل المسافة بين محطتي النزهة وعدلي منصور وبعدد 6 محطات علوية وهي ( النزهة – هشام بركات – قباء – عمر بن الخطاب – الهايكستب- عدلي منصور ) بالاضافة إلى ورشة العمرة الجسيمة على مساحة 65 فدان والتي تتكون من 31 مبنى من اهمها ( مبنى ورشة العمرة الجسيمة على مساحة 33 الف مترمربع ومبنى ورشة العمرة الخفيفة على مساحة 8.5 الف مترمربع ومبنى جراج القطارات الذي يحتوي على 15 سكة بسعة 30 قطار ومبنى محطة المحولات على مساحة 6 الاف متر مربع ومبنى ورشة صيانة المعدات على مساحة 12 الف متر ) كما أوضح الفريق مهندس / كامل الوزير أن هذا الجزء تم تنفيذه بأيدى مصرية وبقيادة تحالف وطنى بين شركتى المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات كمقاول رئيسى للمشروع بالإشتراك مع كبري الشركات العالمية في مجال أنظمة الإشارات والسكة والأعمال الكهروميكانيكية مضيفا أن إجمالي تكلفة الخط الثالث تبلغ 97مليار جنيه .



كما اشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى مشروع الخط الرابع للمترو 6 اكتوبر (حي الاشجار ) / القاهرة الجديدة ( الرحاب ) والذي يبلغ طوله 42 كم بواقع 40 محطة ويتم تنفيذه على مرحلتين الاولى من 6 أكتوبر (حي الاشجار)- عمرو بن العاص بطول 19 كم وتتكون من 17 محطة والمرحلة الثانية من عمرو بن العاص – القاهرة الجديدة ( الرحاب )بطول 23كم بواقع 23 محطة والذي سينقل 1.2 مليون راكب يوميا بعد انشاء الخط ثم استعرض مشروع الخط السادس للمترو ( الخصوص – المعادي الجديدة ) بطول 30 كم بواقع 24 محطة والذي سيتم تنفيذه على مرحلتين الاولى من (الخصوص – غمرة ) بطول 13.3 كم والمرحلة الثانية من غمرة حتى المعادي الجديدة بطول 16.7 كم والذي سينقل بعد انشاؤه 1.2مليون راكب يوميا كما اوضح الوزير انه جاري تنفيذ الدراسات الخاصة واعمال الطرح بالخط .



واضاف الفريق مهندس كامل الوزير انه لربط المدن الجديدة بشبكة مترو الانفاق يجرى حاليا تنفيذ العديد من المشروعات منها القطار الكهربائي (LRT) (مدينة السلام- العاشر من رمضان- العاصمة الإدارية الجديدة) والذي يهدف إلى ربط المحطة التبادلية عدلي منصور بالعاصمة الادارية ومدينة العاشر من رمضان مروراً بالعبور والمستقبل والشروق وبدر لذلك يعتبر من أهم وسائل النقل الجماعي في القاهرة وحيث يبلغ طوله 90 كم ويتكون من 16 محطة ويتم تنفيذه على مرحلتين الاولى (عدلي منصور /العاصمة الادارية 2) بطول 70كم وعدد 12 محطة والثانية امتداده إلى محطة العاشر 2 شمالا ومحطة المدينة الرياضية جنوبا بطول 20 كم وعدد 4 محطات وستبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار 30 الف راكب / ساعة / اتجاه ومعدل 500 الف راكب يومياً موضحا نسب التنفيذ في محطات المشروع مثل محطة العاشر من رمضان وبدر الجديدة والشروق وكذلك الأعمال الصناعية الواقعة على مسار القطار الكهربائى والتي تشمل عدد 6 كباري لمسار القطار وعدد 3 نفق لمسار القطار وعدد 4 كوبري سيارات لخدمة التجمعات السكنية المجاورة للمسار مستعرضاً أعمال تنفيذ كوبري الإسماعيلية والسويس والروبيكي 2 وجينيفة بالإضافة إلى كباري الهايكستب والمستقبل 1، المستقبل 2، وأنفاق مسار القطار الكهربائي مثل أنفاق هليوبليس الجديدة، بدر، بالإضافة إلى ورشة بدر للقطار الكهربائي مشيرا إلى أن محطة عدلي منصور يتم تنفيذها كمحطة تبادلية مركزية ضخمة لتكون بمثابة نقطة تجمع لوسائل النقل الجماعي المختلفة وهي الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي (LRT) وخط سكة حديد القاهرة /السويس وأتوبيسات السوبرجيت وBRT المطار وأتوبيس ترددي عدلي منصور / السلام .



كما إستعرض الوزير مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة الذي يبلغ طوله 54 كم بواقع 24 محطة ومونوريل السادس من أكتوبر الذي يبلغ طوله 42 كم بواقع 12 محطة وكذلك القطار الكهربائي السريع ( السخنة – العاصمة الإدارية – برج العرب – العلمين ) بطول 486 كم والذي سيتم تنفيذه على مرحلتين الأولي من العاصمة الإدارية حتي برج العرب والثانية ( السخنة – العاصمة الإدارية )، ( برج العرب – العلمين ) لافتا إلى ان مشروع أتوبيسات النقل السريعة (BRT) على الطريق الدائري يهدف إلى توفير وسيلة نقل جماعي آمنة ومتقدمة ومنع الإنتظار العشوائي لسيارات الميكروباص على الطريق وبطاقة 20 ألف راكب / ساعة / إتجاه حيث يحقق الربط مع الطرق الرئيسية وإنشاء مواقف للميكروباص على تقاطعتها مع الطريق الدائري وأسفله والربط مع الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي للعاصمة الادارية الجديدة وقطار سكة حديد القاهرة السويس في محطة عدلي منصور والربط مع الخط الاول للمترو في محطة المرج ومع الخط الثاني للمترو ومحطة السكة الحديد في شبرا الخيمة والربط مع الخط الرابع للمترو في محطتى الرماية وحدائق الاهرام مستعرضا لنماذج محطات BRT في مدينة بوجوتا بكولومبيا ومدينة مكسيكو سيتي بالمكسيك مشيرا إلى خطة تطوير المواقف الحالية اسفل الطريق الدائري.