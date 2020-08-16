شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتفقد المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى. ورافق الرئيس السيسي، خلال الجولة التفقدية، المستشار عدلى منصور الرئيس السابق ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من كبار رجال الدولة . وقدم الرئيس السيسي، المستشار عدلي منصور لرفع الستار عن اللوحة التذكارية لمشروع المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق. وعقب ذلك، استمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل من عصام عبدالهادي الوالي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق عن محطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي تقع على مساحة 15 فدانا بالقرب من مدينة السلام. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

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