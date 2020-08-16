شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها يستقبل وفدا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، وفدًا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة نيافة الأنبا مكسيموس، أسقف مدينة بنها وقويسنا وتوابعها، والقمص جرجس زكي، كاهن كنيسة السيدة العذراء في بنها وذلك لتقديم التهنئه بالعام الهجرى الجديد.

ورحب رئيس جامعة بنها بالأنبا مكسيموس ومرافقيه معبرًا عن اعتزازه وتقديره لزيارتهم جامعة بنها داعيًا الله عز وجل أن يعيد على مصر وشعبها العظيم هذه الأيام بالخير واليمن والرخاء.

وأكد السعيد خلال اللقاء على الروابط القوية والعلاقات الأخوية التي تجمع بين أبناء محافظة القليوبية والشعب المصرى وهو الذي يظهر جلياً في الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية المختلفة.

من جانبه، أكد نيافة الأنبا مكسيموس على روح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري، وتحقق الانتماء وتزيد من أواصر الأخوة بين كل أطيافه.