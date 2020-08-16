شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة احتجاجيه لعمال «سماد طلخا» بالدقهلية لرفض بيع أرض المصنع وتصفيته (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مئات العمال والإداريين بمصانع شركة الدلتا للصناعات الكيماوية والأسمدة «سماد طلخا»، اليوم، وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم على سعى محافظ الدقهلية لبيع أرض المصنع وحصول المحافظة على جزء منها.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات «لا لتشريد العمال، ولا للصفقات» و«لا للبيع نعم للتطوير» ورددوا الهتافات «يا محافظ صح النوم أرض الدلتا مش للبيع» و«مش هانبيع» و«يا محافظ صح النوم أرض الدلتا مش للبيع»، «الرئيس قال تكوير وانت عايزنا نبيع ليه» ورفعوا صور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصور أخرى بشعار الشركة.

وعبر المشاركون عن غضبهم الشديد تصريحات صحفية لمحافظ الدقهلية، تحدث فيها عن أن قيمة الأرض المقام عليها المصنع وملحقاته تبلغ حوالي 12 مليار جنيه، اعلن أنه سيتم توزيع قيمتها بعد البيع على المحافظة وخزينة الدولة، والشركة، مؤكدين أنه نسي الديون المتراكمة على الشركة، وتشريد 3 آلاف عامل بأسرهم والذين يعيشون من ذلك المصنع.

وقال أحد العمال، «إن المصنع به 2500 عامل مباشر، و7 آلاف عمالة غير مباشرة من سائقين وومبيعات وغيرهم، تصنيع السماد لا يخسر أبدا، ولكن الشركة كانت تبيع الأسمدة بأقل من سعرها في السوق لصالح الفلاح بتعليمات من الدولة ببحفاظ على ثبات الأسعار وستمرار الإنتاج الزراعي» .

وتساءل العمال«لصالح من خراب الشركة وتسريح العمال خاصة في ظل موافقة الدولة منذ شهور قليلة على تطوير المصنع وشراء معدات جديدة صديقة للبيئة»

وأكد العمال على رفضهم لبيع أرض المصنع أو نقله، وطالبوا بتنفيذ خطة تطويره التي وعد بها وزير قطاع الأعمال، ورئيس الشركة منذ شهرين فقط .

ورفض المهندس عبدالواحد الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة التعليق على وقفة العمال

Advertisements

وقال في تصريحات صحفية «سبق أعلنا موافقة وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للكيماويات على إحلال وتجديد مصنع سماد طلخا بتكلفة إجمالية 150 مليون دولار بما يعادل حوالى 2.5 مليار جنيه من البنوك سيتم سدادها من الأرباح، إلا أننا فوجئنا في الفترة الأخيرة بمن يتحدث عن بيع المصنع» .

وقفة احتجاجية لعمال "سماد طلخا" لرفض بيعه

وقفة احتجاجية لعمال "سماد طلخا" لرفض بيعه

وقفة احتجاجية لعمال "سماد طلخا" لرفض بيعه

وقفة احتجاجية لعمال "سماد طلخا" لرفض بيعه

وقفة احتجاجية لعمال "سماد طلخا" لرفض بيعه

وقفة احتجاجية لعمال "سماد طلخا" لرفض بيعه

وقفة احتجاجية لعمال "سماد طلخا" لرفض بيعه

وقفة احتجاجية لعمال "سماد طلخا" لرفض بيعه

وقفة احتجاجية لعمال "سماد طلخا" لرفض بيعه