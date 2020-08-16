شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس يستغيث من استهداف الأوقاف المسيحية بالقدس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المطران عطا الله حنا، مطران القدس، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، استغاثة عاجلة إلى كافة الكنائس المسيحية في العالم، بضرورة الاهتمام بما يحدث في مدينة القدس، من استهداف لطابعها وتاريخها وتراثها وتطاول على مقدساتها واوقافها وهذا التطاول انما يستهدف ايضا اوقافنا المسيحية كما يستهدف الأوقاف الاسلامية .

وقال«حنا»، في ندائه الذي وجهه إلى الكنائس العالمية، قائلاً: لا تتركوا كنائس القدس ومسيحييها وحدهم يواجهون مصيرهم المحتوم فالحضور المسيحي في مدينة القدس مهدد بالانقراض، وأوقافنا المسيحية تسرق منا وتستهدف بأساليب معهودة وغير معهودة لا سيما في منطقة باب الخليل والتي تعتبر واجهة القدس والمدخل المؤدي إلى كنائسها وأديرتها ومقدساتها .

وتابع:«يجب أن يتحرك العالم المسيحي نصرة للقدس ودفاعا عن مقدساتها واوقافها وانسانها فمدينة السلام أضحت اليوم مدينة للكراهية والعنف والتعصب في ظل سياسات تستهدفنا كأبناء للشعب الفلسطيني، وفي ظل تدخلات خارجية وأجندات مشبوهة هدفها النيل من وحدة شعبنا في الدفاع عن القدس ومقدساتها واوقافها» .

وقال أن المؤامرة التي تتعرض لها القدس هي أكبر بكثير مما قد يظن البعض وهي تحتاج إلى صوت مسيحي عالمي مؤازر لشعبنا وقدسنا ومقدساتنا مؤازر للحضور المسيحي العريق والأصيل في هذه المدينة المقدسة، هذا الحضور الذي يستهدف اليوم اكثر من أي وقت مضى .

وأشار إلى أن المسيحيون الباقون في القدس، وفي هذه الأرض المقدسة لن يتخلوا عن انتمائهم لوطنهم كما أنهم متشبثون بقيمهم الروحية وانتمائهم الإيماني القويم، فكونوا مصدر تعزية وقوة لهم في هذه الظروف المأساوية التي يعيشها أبناء شعبنا بشكل عام والمسيحيون هم مكون أساسي من مكونات هذا الشعب فما يتعرض له الفلسطينيون يتعرض له المسيحيون أيضا ولذلك وجب على المرجعيات الروحية في عالمنا أن تتحرك نصرة للقدس ومقدساتها واوقافها وإنسانها.

واختتم استغاثته: ستبقى أجراس كنائسنا تقرع وسيبقى بخورنا يتصاعد إلى السماء مع صلواتنا فنحن أقوياء بإيماننا وانتمائنا لهذه الأرض ولن تتمكن أية قوة ايا كانت من تهميشنا واضعافنا والنيل من معنوياتنا وارادتنا ومواقفنا .

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