شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: مراجعة جميع المعديات للتأكد من صلاحيتها والتراخيص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تتم مراجعة جميع المعديات الواقعة على المجاري المائية بنطاق المحافظة، والتأكد من صلاحيتها وسريان تراخيصها، وتوافر كل مقومات الأمن والسلامة بها، والالتزام بالحمولة والتعريفة المقررة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

وأضاف أنه تقرر إيقاف المعديات غير الصالحة منها وغير المرخصة والمنتهية تراخيصها حرصًا على أمن وسلامة المواطنين.

وأوضح أنه تقوم جميع الوحدات المحلية والواقعة على مجارٍ مائية بصفة يومية ودورية بأعمال المتابعة لتلك المعديات للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين من مستخدمي تلك المعديات بدائرة المحافظة.