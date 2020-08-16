شكرا لقرائتكم خبر عن 11 محطة بتكلفة 16.2 مليار جنيه.. المرحلة الرابعة للخط الثالث قصة إنجاز في 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

٥ سنوات من العمل في المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، شملت ١١ محطة، بطول ١٢ كيلو متر، تكلفت ١٦.٢ مليار جنيه، هي قصة إنجاز، بدأت في فبراير ٢٠١٥ عندما وقعت وزارة النقل عقد تنفيذ هذه المرحلة في عهد المهندس هاني ضاحي، وزير النقل الأسبق.

وواجهت هذه المرحلة مجموعة من التحديات، في مقدمتها إصرار الحكومة المصرية على دخول شركات المقاولات المصرية كمقاول رئيسي في تنفيذ مشروعات الأنفاق جنبًا إلى جنب مع التحالف الفرنسي، وليس مقاول من الباطن كما كان في السابق، مما أضاف خبرات كبيرة للشركات المصرية، وساهم في تخفيض تكلفة هذه المرحلة بنسبة ٢٥%، ونجح الدكتور جلال سعيد، وزير النقل الأسبق، في إنهاء كافة المشاكل المالية أثناء التنفيذ.

وواجه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل الأسبق، تحدي تعديل مسار جزء من المرحلة من نفقي إلى علوي بسبب وجود مشاكل في التربة، كما نجح «عرفات» في تقليل المدة الزمنية في تنفيذ الجزء الأول بدأ من شارع هارون ويمر عبر ميدان هليوبوليس، وينتهي في حي عين شمس، وتم افتتاح هذه المرحلة في يوم 15 يونيو 2019، وتم افتتاح محطة ميدان هليوبوليس والنزهة في يوم 20 أكتوبر 2019.

وكان من أكبر التحديات التي واجهت المشروع انتشار «فيروس كورونا» وتداعياته، والتي أجلت افتتاح المرحلة من أبريل إلى أغسطس، وذلك بسبب عدم وجود الشركات والخبراء الفرنسيين لعدم وجود طيران.

وتأتي أهمية المرحلة الرابعة في إنهاء ترابط كل وسائل النقل المختلفة من خلال محطة عدلي منصور ثم ورشة العمرة الجسيمة، والتي تعتبر أكبر ورشة عمرة بالشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تبلغ مساحتها 65 فدان، والتي تضم جراج ضخم على مساحة 34 ألف متر مسطح، حيث يضم 15 سكة كل منها تتسع لقطارين، بإجمالي 30 قطار.

وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه للمرة الأولى في تاريخ مشروعات مترو الأنفاق، يتم تنفيذ أحد المشروعات بالكامل بأيدي مصرية من خلال شركات مصرية وطنية (المقاولون العرب – أوراسكوم) كمقاول رئيسي للمشروع، بالإشتراك مع كبريات الشركات العالمية في مجال الأنظمة والسكة، وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أهمية محطة عدلي منصور، حيث ستكون محطة مركزية تبادلية كبيرة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدان، ليتم تبادل الخدمة بين 5 وسائل نقل مختلفة محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائي (عدلي منصور – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان) ومحطة للسكك الحديدية (القاهرة / السويس) ومحطة للسوبرجيت، وأخيرًا محطة لـBRT للربط مع مطار القاهرة الدولي.

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وأضاف الوزير أنه تم التعاقد على 32 قطار مكيف جديد للعمل بالخط الثالث للمترو إلى جانب القطارات العاملة حاليًا بالخط لاستيعاب تزايد عدد الركاب بعد تشغيل المرحلة، وأنه تم توريد القطارين الأول والثاني من هذه الصفقة، وستصل باقي القطارات تباعًا وفقا للجدول الزمني المحدد.

محطة عدلي منصور

محطة عدلي منصور

محطة عدلي منصور

محطة عدلي منصور