شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «نجحنا حتى الآن في مواجهة فيروس كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن الدولة بكل أجهزتها نجحت حتى الآن في مواجهة أزمة فيروس كورونا، موضحًا أن تحسن النسب لا يعني عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وطالب بالاستمرار في الاهتمام بالحيطة والحذر واتباع الإجراءات اللازمة لتجنب الإصابة بالعدوى.

وأعرب السيسي، خلال افتتاحه المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، عن أمله في الوصول لصفر حالات من فيروس كورونا في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن مؤشرات الإصابة بدأت في الارتفاع مؤخرا بنسبة بسيطة بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال عيد الأضحى.

وشدد الرئيس السيسي على أن الأيام القادمة ستشهد دخول المدارس والجامعات وبعدها سيحل فصل الشتاء ما يضع الجميع أمام مسؤولياته لاتخاذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لزيادة عدد الحالات مرة أخرى، وطالب وسائل الإعلام بالاستمرار في دورها التوعوى والإرشادى للتشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة في المناطق والأماكن التي تشهد تواجدا كبيرا للمواطنين.