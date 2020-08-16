شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بني سويف»: المعامل الخاصة غير معتمدة لتحليل pcr للمسافرين وسيتم إغلاقها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، ببنى سويف، أن وزارة الصحة والسكان تهيب بالمواطنين بأن المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان وفروعها بالمحافظات ومنها المعمل الإقليمي المشترك ببنى سويف هي الجهة الوحيدة الرسمية والمعتمدة والمصدقة من وزارة الصحة ووزاره الخارجية بعمل تحاليل الpcr للمسافرين للخارج مشيرا إلى أن الوزارة غير مسئولة عن أي نتائج تصدر من جهات غير رسمية والمعمل الوحيد ببنى سويف الموكل بهذه المهام هو المعمل الإقليمي المشترك وأن نموذج النتيجة موحد على مستوى الجمهورية ومختوم بخاتم شعار الجمهورية وموجود بالمطار من خلال شبكة موحدة على مستوى الجمهورية وغير ذلك سيتم إيقاف المسافر وقد حدث بالفعل

وقال ان السعر الرسمى للتحليل 1200 جنيه للمصريين في حاله الدفع بالفيزا و1260في حاله الدفع بدون فيزا، 100 دولار لغير المصريين (الأجانب) وعليه فإن جميع المعامل الخاصة غير معتمدة وغير مصرح لها من الأساس بإجراء تحليل الكورونا وسيتم إغلاقها عند ثبوت قيامها بتحاليل الكورونا وعلى المواطنين توخى الحذر .