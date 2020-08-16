شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يطالب المخالفين بسرعه تقنين أوضاعهم قبل انتهاء المهلة في 15 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمدن ومراكز المحافظة لتلقي طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء وسداد نسبة ( ٢٥٪) جدية التصالح وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر وحتى 15 سبتمبر المقبل.

ووجه محافظ مطروح بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات وتذليل أي عقبات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية.

وأشار إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية للمواطنين بمجالس المدن حتئ الخامسة مساءا وطوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية وزيادة أعداد العاملين بها لتلقى طلبات المواطنين الراغبين للتقدم للتصالح وذلك للتسهيل على المواطنين ولتخفيف الزحام وسرعة إنجاز العمل بالملف.

وناشد محافظ المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد نسبة 25 % جدية التصالح لتقنين اوضاعهم قبل انتهاء المدة المقررة للتصالح لتلاشى حملات الإزالة للعقارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.