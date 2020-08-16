شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تشغيل مترو "النزهة ـ عدلى منصور" أمام الجمهور بعد 4 سنوات من التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة النقل فى تشغيل الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم أمام الجمهور بعد 4 سنوات طول فترة تنفيذ الشروع.

وقامت الهيئة القومية للأنفاق بافتتاح المشروع برصف الشوارع والطرق وإعادة الشىء لأصله والتى تضررت أثناء أعمال تنفيذ محطات المشروع، مع تجميل المناطق المجاورة للمحطات.

ومحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث ابتداء من محطة النزهة 1 التالية لمحطة نادى الشمس بمصر الجديدة حتى محطة عدلى منصور بالسلام بطول حوالى 7.8 كم وعدد 6 محطات جميعها علوية منفذة عبر كبارى علوية ممتدة تكوّن مجتمعة جسر علوى يسير عليه المترو ومحطاتها بالكامل علوية تنفذها مجموعة من الشركات المصرية.

Advertisements

والمحطات الجديدة من الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتدة من محطة النزهة حتى محطة عدلى منصور بالسلام تحالف من الشركات المصرية 100% ويضم هذا الجزء 6 محطات علوية منفذة عبر جسم علوى ممتد وهى محطات النزهة وهشام بركات، وقباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلى منصور.