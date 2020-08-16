شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الهجرة النبوية المشرفة أعظم نقطة تحول فى تاريخ الإسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مكانة وأهمية الهجرة النبوية قائلاً: "الهجرة النبوية المشرفة أعظم نقطة تحول فى تاريخ الإسلام"، حيث تحتفل وزارة الأوقاف بالهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية يوم الخميس المقبل، بعدد محدود من الحضور فى ضوء حرص الوزارة على مراعاة التباعد الاجتماعى وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، بمسجد السيدة زينب رضى الله عنها وأرضاها وسيكون الحضور قاصرًا على عدد محدود من العاملين بالأوقاف وبعض المدعوين من الشخصيات الدينية .

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 20 أغسطس، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية (1442 هجرية).

ويولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 42 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعــاء 29 من ذي الحجـة 1441هـ الموافق 19/8/2020م (يوم الرؤية).

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وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية فى بأن له : ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 35 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (35 – 38 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (20- 42 دقيقة)، و بذلك تكون غــرة شهـــر المحـــــرم 1442 هـ فلكياً يوم الخميــس 20/8/2020م.