شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يتفقد المنطقة التجارية بطنطا ويفتتح النادى الرياضى الاجتماعى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية غدا الاثنبن زيارة تفقدية لأعمال المنطقة التجارية اللوجستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والتي تتضمن متابعة تنفيذ أعمال المخازن والوجيستيات ومنطقة البيع بالتجزئة وخدمة السيارات ومناطق ترفيهية متنوعة، وأيضا مقر للسجل التجاري بالمنطقة. كما سيتم افتتاح النادى الرياضى الاجتماعى كأحد الأنشطة الترفيهية بالمنطقة التجارية اللوجستية. Advertisements وسيرافق وزير التموين والتجارة الداخلية خلال زيارة المنطقة التجارية اللوجستية كل من، اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور طارق رحمى محافظ الغربي. وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، قد أعلنت البدء فى طرح 4 فرص استثمارية جديدة بنهاية الشهر الجارى، لبدء إنشاء المستودعات الاستراتيجية المقرر تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى 7 محافظات، بغرض ضمان توفير احتياطى استراتيجى آمن من السلع الغذائية الأساسية، وغيرها من السلع الأخري، وذلك بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير التموين يتفقد المنطقة التجارية بطنطا ويفتتح النادى الرياضى الاجتماعى غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.