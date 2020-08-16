شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجمع البحوث الإسلامية يلتقى لجنة تنظيم مسابقة الابتعاث العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد صباح اليوم باللجنة المنظمة لاختبارات مسابقة الابتعاث العام التى ينظمها المجمع سنويًا لاختيار أكفأ النماذج وإرسالها فى بعثات لتمثيل مصر والأزهر فى دول العالم المختلفة.

واستمع الأمين العام خلال اللقاء لخطة إعداد لجان الاختبارات فى مراحلها المتنوعة بدءًا من التحريرى ومرورًا بلجان الشفوى وحتى المقابلة الشخصية، مطالبًا لجنة التنظيم بمراعاة كل معايير الحيادية والموضوعية فى تنظيم اللجان بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة بين جميع المتقدمين للاختبارات.

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وأكد الأمين العام أن نظام الاختبارات الشفوية سوف يتم تطويره بشكل أكبر هذا العام، من خلال وضع خطة منظمة تضمن مزيد من الموضوعية فى توجيه الأسئلة للمتقدمين.

وتمثل بعثات الأزهر الشريف أحد أهم الجهود التى يقوم بها الأزهر فى أداء رسالته العالمية، من خلال انتشار مبعوثيه فى مختلف دول العالم لنشر رسالة الوسطية، ومواجهة كل ما من شأنه أن يتعارض مع صحيح هذا الدين، بما يحقق السلام بين الشعوب ويعلى قيم التعايش واحترام الآخر.