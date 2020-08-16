شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن تنفيذ 6 قوافل بيطرية لتشجيع التلقيح الاصطناعى فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هانى حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية بوزارة الزراعة، عن قيام نخبة من خبراء المعهد بمشاركة معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات بمركز البحوث الزراعية وصندوق التأمين على الماشية بالتعاون الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومع مديرية الطب البيطرى ببنى سويف فى إطار مشروع الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية لدى صغار المربيين الممولة من برنامج التنمية الزراعية ADP برئاسة هنية الأتربى .

وذلك تنفذا للتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتوسع فى استخدام التلقيح الاصطناعى للتحسين الوراثى للسلالات المصرية وتمشيا مع سياسة مركز البحوث الزراعية برئاسة د محمد سليمان رئيس المركز لتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث العلمية ونقل التكنولوچيا الحديثة إلى صغار المربيين

وأضاف مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، أنه تم عمل 6 قوافل فى الفترة من 8/8/ 2020 حتى 13 أغسطس 2020 فى قرى اهناسيا الخضراء مركز بنى سويف، اهناسيا مركز اهناسيا، بهبشين مركز ناصر، قمبش مركز ببا، الحلابية مركز بنى سويف، الواسطى مركز الواسطى وقد تم فحص وعلاج عدد 2715 حيوان منهم 1902 تم فحصهم وعلاجهم تناسليا وتم تأهيلهم لاستعادة الكفاءة التناسلية وشمل التشخيص والعلاج التناسلى مايلي: تشخيص وعلاج وإعادة تأهيل 471 حالة خمول مبايض و192 حالة جسم أصفر و123 حالة تحوصل مبايض و384 حالة التهاب رحمى و55 حالةالتهاب ضرع و777 اختبار عشار وتأكيد حيوية الجنين.

وتم تلقيح عدد 54 أنثى تصادف شياعهم واستعدادهم للتلقيح اثناء القافلة وتم علاج 813 حيوان علاج باطنى وطفيليات داخلية وخارجية وتم تحصين 676 حيوان بالتحصينات غير السيادية وقد بلغ عدد المستفيدين من القافلة1459 مستفيد من صغار مربى الماشية وبعض الحاصلين على قروض مشروعات تنمية الثروة الحيوانية من صغار المربيين كما تم تنفيذ ندوة ارشاديه بعنوان التحسين الوراثى والتلقيح الاصطناعى كما تم تنفيذ ندوة يوميا للتعريف بأهمية ودور التأمين بصندوق التأمين على الماشية كما تم تدريب 15 متدربا من الأطباء البيطرين على أعمال التلقيح الاصطناعى والكشف والتشخيص باستخدام الاشعة فوق الصوتية (السونار) كما تم عمل العديد من العمليات الجراحية وتدريب الأطباء البيطريين عليها .