شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: فحص 98 ألف طن تقاوى بطاطس محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، أن اجمالى كمية عينات تقاوى البطاطس المفحوصة من داخل المناطق الخالية من مرض العفن البنى للموسم الحالي، بلغت حتى الآن حوالى 98 ألفا و353 طنا، تمثل 4950 عينة، وجارى الفحص استعداد لزراعات الموسم الجديد .

وأوضحت مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، فى تصريحات لـ " الخليج 365 "، أنه تم من خلال وحدة الرصد والمتابعة، منذ افتتاحها نهاية يناير الماضي، تحميل مساحة 2 مليون و 300 ألف كم2، صور أقمار صناعية لمتابعة جميع المساحات المنزرعة طوال الموسم الزراعى .

وأشارت الدكتورة نجلاء بلابل، إلى أنه تم رسم وتدقيق الإحداثيات لعدد ( 2946 جهاز و 1156 حوشة ) من المناطق الخالية عن طريق نظم المعلومات الجغرافية، كذلك تمت متابعة مساحة ( 97,972 ) ألف فدان على مدار العروتين الصيفى والشتوى من خلال معرفة نسبتى الملوحة والرطوبة فى التربة، ومتابعة النبات فى جميع مراحل النمو من الغرس إلى الحصاد، فضلا عن متابعة صحه النبات على مدار السنة أكثر من مرة.

واكد تقرير مشروع العفن البنى ، أنه يتم متابعة الحصاد يوميا لكل جهاز عن طريق لوحة مؤشرات رقمية توضح الحالة لكل جهاز، فضلا عن تحديث كتيب المناطق الخالية المرسل للاتحاد الأوربى وإرفاق صور الأقمار الصناعية مصحوبة بخرائط ل (361) مزرعة بمساحة ما يزيد عن (520,000) الف فدان .

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وأوضح التقرير ، أنه تم إبرام اتفاق مع مركز البيانات المكانية بوزارة التخطيط للحصول على صور الأقمار الصناعية اليومية، لاتاحة فرصة التتبع اليومى للمزارع، كذلك تم تفعيل خدمة التحويل الرقمى لجميع بيانات المناطق الخالية والثلاجات المعدة لتخزين البطاطس وضبط دورة العمل لمهندسى المناطق الخالية عن طريق التابلت المقوي، فضلا عن تدريب السادة مهندسى وحدة الرصد والمتابعة على عمل تطبيقات تفيد الساده المستثمرين، وتدريب مهندسى المناطق الخالية عن طريق الفيديو كونفرنس على مدار(120) ساعة تدريبيه مع اخذ كافة الاحتياطات اللازمة طبقا لتعليمات وزارة الصحة المصرية.

وتابع أنه بعد الانتهاء من متابعة زراعات موسم 2019/2020 تم البدء فى متابعة تقاوى الكسر المحلى فى الثلاجات باستخدام التابلت حيث تم رفع الاحداثيات بال GPS وتسجيل المحاضر والبيانات تمهيدا لظهورها على لوحة المؤشرات حتى يتم اظهارها لمتخذى القرار ، وتم عمل بوابة خدمات المستثمرين الالكترونية على موقع المشروع والتى ستتيح مجموعة من الخدمات لاشراك اصحاب المزارع فى متابعة المحصول .