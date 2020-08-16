شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: "مشروعك" وفر 15 ألف فرصة عمل وقدم قروضا بـ875 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن تنفيذ 3480 مشروعا بقيمة إجمالية قدرها 875 مليون جنيه ضمن مبادرة برنامج المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك".

وأكد المحافظ أن تلك المشروعات ساهمت في توفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة وهي تمثل حجم الإنجازات التي تمت منذ بداية المبادرة وحتى شهر يوليو وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير العمل بالمشروع وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الجيزة.

واشار المحافظ إلى أن مبادرة مشروعك تهدف إلي إحداث تنمية مجتمعية واقتصادية بنطاق المحافظة، وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للحد من البطالة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة لتمكينهم في المشاركة بسوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

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وقال راشد إن مشروعك يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد فى دعم الاقتصاد الوطنى .

وأاكد المحافظ أن المبادرة تخدم جميع المجالات سواء انتاجية او صناعية او زراعية او خدمية او تجارية وغيرها من افاق العمل المتاح للشباب اقامتها لافتا إلى أن أى فكرة يتقدم به الشباب يتم مساعدتهم فى دراسة الجدوى والتدريب والتأهيل والتمويل ومتابعتهم اثناء تنفيذ مشروعاتهم

ووجه محافظ الجيزة بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهاً بضرورة الإلتزام بإجراءات التقديم والاستشارات الفنية التى يحتاجها المشروع متمثلة فى دراسات جدوى وفرص التدريب الفنى والإدارى بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التى يقدمها المشروع .

وفى نفس الاطار ووفقا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عقدت هند عبد الحليم نائب المحافظ اجتماعاً لكافة إدارات "مشروعك" بالأحياء والمراكز لمناقشة خطة العمل والوقوف على أهم العقبات التي تواجه المشروع والمتقدمين له وكيفية حلها للاستفادة القصوى من المبادرة.