شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: تكثيف حملات التوعية الاستباقية للمزارعين لمواجهة تلوث الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة، إنه في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف حملات التوعية البيئية للمواطنين حول الأضرار الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية وكيفية وطرق الاستفادة الاقتصادية منها ضمن إجراءات الوزارة للاستعداد لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة باسم (السحابة السوداء)، تم تنفيذ عدد 49 حملة توعية بيئية و53 لقاء مع المزارعين حتى الآن بمحافظات الشرقية والمنصورة والقاهرة الكبرى.

وأكدت الدكتورة ياسمين، أن الحملات واللقاءات الاستباقية التي تنفذها فرق التوعية بوزارة البيئة تستهدف نشر الوعي البيئي لدى المزارعين بأهمية الاستفادة الاقتصادية للمخلفات الزراعية قش الأرز وحطب الذرة وكيفية استثمارها واستغلالها بدلا من إحراقها، وتأثير ذلك على تغير المناخ وحدة ظاهرة الاحتباس الحرارى بما ينعكس على البيئة والكائنات الحية والموارد الطبيعية وصحة المواطنين.

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وأضافت وزيرة البيئة أن الحملات تتضمن تدريب المزارعين والشباب على عمل كومات سمادية وأعلاف غير تقليدية، وتنفيذ مشروعات جمع وتدوير المخلفات الزراعية، وإجراءات فتح مواقع تجميع وتأجير معدات زراعية كالمكابس والفرامات والمدعومة من وزارة البيئة من خلال مقار جهاز شئون البيئة بالمحافظات، مؤكدة على الإقبال الكبير من المزارعين على طلب تأجير المعدات وفتح المواقع والتي تمثل عائد اقتصادي جيد لهم، حيث تلقى فرع الوزارة بالشرقية حتى الآن عدد106 طلب تأجير معدات وعدد 99 طلب فتح موقع.