شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إزالة سوق عشوائى بجوار محطة مترو النزهة الجديدة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أزالت أجهزة محافظة القاهرة، سوق 6 أكتوبر بشارع جسر السويس بمنطقه الجراج، بحى عين شمس، بالقرب من محطة مترو النزهة الجديدة بالخط الثالث، ونقل الباعة بموقع بديل نظراً لأعمال تطوير شارع جسر السويس مع نظافة الموقع ورفع المخلفات، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأشرف على أعمال الإزالة المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء ماهر هاشم، رئيس حى عين شمس، واللواء خالد عقل رئيس حى النزهة، ورئيس حى السلام أول.

ويشهد حى عين شمس برئاسة اللواء ماهر هاشم، تحولا حضاريا وتطوير عدد كبير من الشوارع، بالإضافة إلى عمل حملة لرفع الاشغالات التي تعوق حركة المرور ، حيث تمت إزالة اكشاك عشوائية بدون ترخيص بمنطقة 6 اكتوبر والحراج ومنشية التحرير مع شارع جسر السويس، بحضور الرائد عمرو الخطيب قائد شرطة المرافق ومدير إدارة الاشغالات ، كما تم إزاله سوق 6 أكتوبر ومجمع مواقف وبنايات وبؤر خطورة وعشوائية، وتحويل المنطقة لمظهر حضارى لتكون نقطة انطلاق التطوير في محور ربط شارع 6 اكتوبر والمناطق المجاورة بحي عين شمس.

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كان تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال تطوير شارع ترعة الإسماعيلية بحى الزاوية الحمراء، كما تم الوقوف على آخر مستجدات أعمال تطوير الشارع، ضمن أعمال التطوير التى تتم بشوارع القاهرة لاستيعاب الحركة المرورية واستغلال المساحات فى خدمة الجمهور.

ووجه محافظ القاهرة بسرعة إتمام الأعمال نظرا لطبيعة الشارع الذى يعد محورا مروريا هاما لأهالى الزاوية الحمراء مشيرا إلى أن الأعمال تشمل أعمال رصف وإنارة وتشجير وتتم بالتنسيق بين مديرية الطرق بمحافظة القاهرة وحى الزاوية الحمراء.