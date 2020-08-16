شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: الرئيس ينيب محافظ القاهرة فى حضور احتفالية العام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم، عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أناب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في حضور احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1442هـ، أهله الله على سيادته وعلى مصرنا العزيزة وعلى سائر بلاد العالمين باليمن والخير والبركة ورفع البلاء عن البلاد والعباد.

جدير بالذكر أنه مراعاة للظروف الراهنة فإن الوزارة قد قصرت الاحتفال الرسمي لهذا العام 1442 هـ على مسجد واحد هو مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها وأرضاها) عقب صلاة المغرب يوم الخميس 1 من المحرم 1442هــ الموافق 20 أغسطس الجارى، وبعدد محدود من الحضور مع الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعى.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 20 أغسطس، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية (1442 هجرية).

Advertisements

ويولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 42 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعــاء 29 من ذي الحجـة 1441هـ الموافق 19/8/2020م (يوم الرؤية).

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية فى بأن له : ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 35 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (35 – 38 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (20- 42 دقيقة)، و بذلك تكون غــرة شهـــر المحـــــرم 1442 هـ فلكياً يوم الخميــس 20/8/2020م.