شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القضاء الأعلى" يلتقي وزيري العدل والمجالس النيابية ورؤساء هيئات القضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد أبو الحسن وزير شئون المجالس النيابية، ورؤساء الهيئات القضائية المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة والمستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة لتقديم التهنئة بتوليه المنصب.

وقال المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات العامة والإعلام، في بيان اليوم الأحد، إن اللقاء جرى بمكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي بحضور المستشار الدكتور فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى ثم انتقلوا إلى غرفة مجلس القضاء الأعلى لالتقاط الصور التذكارية .

وقدم وزيرا العدل والشئون النيابية، ورؤساء الهيئات القضائية التهنئة لرئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى متمنين له التوفيق وللقضاء المصري الشامخ المضي في تحقيق العدالة الناجزة فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.