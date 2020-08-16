شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: لم نجد ضحايا أسفل أنقاض عقار قصر النيل المنهار حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، رفع أنقاض العقار رقم 50 شارع قصر النيل، والذي انهار صباح أمس، وأكدت المحافظة أن عمليات البحث عن ضحايا ورفع الأنقاض، لم تسفر عن العثور على ضحايا حتى الآن.

وكان شهد شارع قصر النيل وسط القاهرة، انهيار العقار رقم 50 شارع قصر النيل، على مساحة 1500 متر، مكون من أرضى و4 أدوار، وبه شركة صرافة بالدور الأرضى ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق، حيث تم فصل كافة المرافق عنه وإنقاذ 14 شخص بينهم 4 مصابين، وتم اسعاف 2 منهم بموقع الانهيار ونقل 2 لمستشفى أحمد ماهر.

وأكدت محافظة القاهرة أن العقار المنهار مسجل طراز معمارى وصادر له قرارين تنكيس ومحضر عدم تنفيذ ويقع على مساحة 1500 متر ومكون من أرضى وأربعة أدوار، ويوجد به شركة صرافة ومعرض موبيليا مغلق بالدور الأرضى ومحلات ملابس ومكاتب إدارية وتجارية، وتم فصل كافة المرافق عنه فور وقوع الانهيار.

Advertisements

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار رقم 50 شارع قصر النيل المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

وقال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة: فور تلقينا البلاغ بانهيار عقار قصر النيل انتقلت الجهات إلى المكان وقامت الحماية المدنية بالتعامل وتم إخراج 14 مواطنا من العقار، وكانوا من العاملين بالمكاتب وسكان الشقتين، وكانت هناك 4 إصابات بين حالات اختناق وكسور .