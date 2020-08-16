شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلق أولى رحلات الكروز بالبحر الأحمر 27 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة السعودية للسياحة، أن أولى رحلات سفن كروز السعودية ستنطلق في 27 أغسطس الجاري لتجوب مياه وشواطئ وجزر البحر الأحمر، في تجربة سياحية استثنائية هى الأولى من نوعها في المملكة برفقة مقدمي خدمات من الطراز العالمي.

وكشفت الهيئة عن اسعار الغرف على متن السفينة والخدمات المقدمة لروادها، حيث تضم السفينة السياحية عددا من المطاعم الخاصة وفقًا للباقة المتوفرة، وتختلف أسعار الغرف والأجنحة حسب موقعها على ظهر السفينة، كما يوجد غرف داخلية بنافذة مطلة على البحر الأحمر وأخرى بشرفة، والمصاعد الخاصة المدعومة بالبطاقات الممغنطة، وخدمات مفتوحة وجبات ومشروبات على مدار 24 ساعة، ويحظى نزلاء الأجنحة باستقبال خاص وسريع عند تسجيل دخولهم للسفينة.

ويبلغ متوسط سعر الفرد في سفينة كروز إلى 10465 ريال سعودي، والجناح الذي يضم 3 غرف يصل إلى 15812 ريال سعودي، والجناح الغرفتين يصل سعره إلى 8855 ريال سعودي.

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وبالنسبة لمرافق السفينة السياحية فإنه يوجد داخلها "مسرح كبير" يقدم عروضًا مختلفة، بالإضافة إلى سوق صغير به منتجات تذكارية، بالإضافة إلى منطقة ألعاب فيديو، ومسبحين الأول مكشوف على ظهر السفينة وآخر مغلق، وصالة رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة وغيرها من المرافق الأخرىن.

ويعود اهتمام الهيئة السعودية للسياحة بتشغيل رحلات سفن "كروز السياحية" لإعادة اكتشاف لساحل البحر الأحمر خلال الصيف من خلال قضاء إجازة بحرية مفتوحة والاستمتاع بأطباق الطعام الفاخرة على متن واحدة من أفخم السفن السياحية في العالم.