شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محطات النزهة – عدلى منصور.. وأكبر ورش صيانة للمترو فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى الجزء الثانى من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، الممتد من النزهة حتى محطة عدلى منصور بالسلام أمام الجمهور.

ويقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن هذا المشروع خلال التقرير التالى:

- الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث يمتد من محطة النزهة حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم.

- هذا الجزء يشمل 6 محطات علوية.

- المحطات الجديدة هى محطات النزهة 1 وهشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور.

- المشروع نفذه تحالف من الشركات المصرية بنسبة 100%.

- المشروع بالكامل منفذ عبر جسم علوى ممتد.

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- محطة عدلي منصور التي ستمثل نهاية الخط الثالث للمترو عبارة عن 4 محطات مترو أنفاق وقطار مكهرب وشاتل باص وسكة حديد.

- محطة عدلى منصور ستكون بداية محطات مشروع القطار المكهرب السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان الجارى تنفيذه حاليا وستشهد انطلاق شاتل باص الرابط مع مطار القاهرة وخط سكة حديد السويس.

- يجاور محطة عدلى منصور ورشة الخط الثالث للمترو التي تبلغ مساحتها 65 فدان وتعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا لصيانة قطارات المترو.

- تم مع تشغيل الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للجمهور إدخال للخدمة قطارين مكيفين جدد ضمن صفقة الـ 32 قطار مكيف المتعاقد عليها مع شركة هونداى روتم الكورية لصالح الخط الثالث.

- سيتتابع إدخال الخدمة بالخط الثالث 4 قطارات أخرى على الأقل بمجرد وصولها من الصفقة حيث محدد وصول قطار شهريا من كوريا .