شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصل محطة ""هيلوبوليس" مستقلا مترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار جولته التفقدية بمترو الأنفاق، والتى بدأها بمحطة عدلى منصور التبادلية بالمرحلة الرابعة بالخط الثالث وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى محطة هيلوبوليس ، حيث تعد المحطة الأكبر فى الشرق الأوسط، وأفريقيا ومقامة على مساحة 10 آلاف متر مربع تقريبا، ومنفذة وفق أحدث المواصفات بالعالم، ومزودة بماكينة صراف آلى لبيع تذاكر المترو بجانب شبابيك حجز التذاكر الموجودة بالمحطة.

كما أن المحطة المكيفة بمستوياتها الثلاث تتضمن وصلتين كل وصلة منهما اشبه محطة مستقلة، أحدهما فى اتجاه مسار الجزء الثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث الممتد حتى محطة عدلى منصور بالسلام بجوار موقف العاشر من رمضان بمدينة السلام، حيث التقاطع مع مشروع القطار المكهرب الممتد حتى العاصمة الإدارية وصولا إلى مدينة العاشر من رمضان، والثانية فى اتجاه إلى مطار القاهرة.