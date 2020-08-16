أخبار مصر اليوم.. السيسي: فى أحياء لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى ولن نتهاون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، تصريحات الرئيس السيسي أثناء افتتاح مترو عدلى منصور: "فى أحياء لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى.. ولن نتهاون فى ذلك".









الرئيس السيسى يتفقد المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاقتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، واستمع إلى شرح مفصل عن أعمال المحطة التبادلية "عدلى منصور". الرئيس السيسى يتفقد المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاقتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، واستمع إلى شرح مفصل عن أعمال المحطة التبادلية "عدلى منصور".

القضاء الإدارى تلغى قرار نقيب المحامين بحل مجلس "القاهرة الجديدة"قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، منذ قليل، بقبول الدعوى المقامة من أشرف محمد زكى، وإلغاء قرار نقيب المحامين المتضمن حل مجلس نقابة القاهرة الجديدة، وتعيين مجلس مؤقت لإدارة النقابة الفرعية.

السيسي: "فى أحياء لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى.. ولن نتهاون فى ذلك".. فيديوتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن قرار مد مهلة دفع مبلغ جدية التصالح فى مخالفات البناء، مضيفا: "ارجو الشهر الذى تم إضافته لمواطنين مرة أخرى عشان جدية التصالح، بنهاية الـ6 شهور اللى حددناها هتطلع خريطة فيه أحياء لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى، وأحياء سيتم السماح بدور أو اثنين فقط".









السيسي: حققنا نجاحا كبيرا فى مواجهة السيسي: حققنا نجاحا كبيرا فى مواجهة كورونا .. ونسعى للوصول لـ"صفر إصابات"أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية حققت نجاحًا كبيرًا فى مواجهه أزمة كورونا، مضيفًا:" الموضوع مكنش حاد أوى، والنسب تحسنت بفضل جيد، ولكن هذا لا يمنعنا من الاهتمام والتحفظ، وإحنا حاضرين ونرتدى الكمامات، ومن فضلكم عاوزين نوصل للصفر إصابات ونحافظ عليه".

الرئيس السيسى يقدم هدية تذكارية للمستشار عدلى منصورقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، هدية تذكارية للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، وذلك لمساهماته الوطنية ودوره العظيم فى أصعب المراحل التى مر بها الوطن.





السيسي: "مش سايبين حاجة فى مصر مبنشتغلش فيها"أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن حجم الإنشاءات التى تمت فى جميع القطاعات تقدر بالمليارات، مضيفا: "مش سايبين حاجة فى مصر مبنشتغلش فيها بكل القطاعات.. كل قطاع بنتكلم فيه تجد الرقم يقترب من تريليون جنيه"، مشيرا إلى أن حجم الأعمال تتم بتمويل ضخم جدا والدولة حريصة على تحسين حياة الناس فى كل القطاعات.





الرئيس السيسى مرحبًا بـ"عدلى منصور": شخصية وطنية ساهم بدور عظيمهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، المصريين بالعام الهجرى الجديد، مرحبًا بالرئيس الأسبق عدلى منصور، خلال تواجده بفاعليات افتتاح المحطة التى تحمل اسمه.







كامل الوزير: نواجه قصورا فى النقل النهرى.. وإنشاء بنية معلوماتية لنهر النيلقال وزير النقل المهندس كامل الوزير، أن الوزارة تواجه قصورا فى النقل النهرى، كاشفا عن خطة طموحة لتطوير القطاع، من خلال تكريك وتطهير المجرى الملاحى لنهر النيل والطرق الملاحية النهرية، وتطوير منظومة النقل النهرى فى القاهرة الكبرى، فضلا عن إنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل للسيطرة على كل المراكب والعوامات بالنيل. كامل الوزير: نواجه قصورا فى النقل النهرى.. وإنشاء بنية معلوماتية لنهر النيلقال وزير النقل المهندس كامل الوزير، أن الوزارة تواجه قصورا فى النقل النهرى، كاشفا عن خطة طموحة لتطوير القطاع، من خلال تكريك وتطهير المجرى الملاحى لنهر النيل والطرق الملاحية النهرية، وتطوير منظومة النقل النهرى فى القاهرة الكبرى، فضلا عن إنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل للسيطرة على كل المراكب والعوامات بالنيل.



نصائح الصحة للباعة فى الأسواق لحماية الزبائن من عدوى كورونا.. إنفو جراف نصائح الصحة للباعة فى الأسواق لحماية الزبائن من عدوى كورونا.. إنفو جراف وجهت وزارة الصحة والسكان للباعة فى الأسواق نصيحة هامة لحماية الزبائن من عدوى فيروس كورونا من خلال غسيل وتعقيم جميع الأسطح المستخدمة لتجهيز الطعام، وطالبتهم بالحرص على تطبيق قواعد النظافة الجيدة لليدين.



وزير النقل يعلن افتتاح مترو "العتبة – إمبابة" أبريل 2021كشف وزير النقل كامل الوزير، عن افتتاح خط المترو من العتبة حتى إمبابة بطول 17 كيلو ويضم 15 محطة منها 4 محطات نفقية فى ابريل 2021، والانتهاء من جسم كوبرى مترو الأنفاق فى إمبابة بأسلوب غير نمطى نتيجة الكثافة السكانية الموجودة فى شارع الوحدة ومنطقة إمبابة.





وزير النقل: رفع كفاءة 9600 كيلو بالطرق والمحاور بتكلفة 35 مليار جنيهاستعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أبرز محاور استراتيجية تطوير قطاع النقل، منوها بأن محور سمالوط يربط الطريق الصحراوى الشرق والغربى، والهدف منه ربط مناطق التنمية الصناعية بالمناطق الزراعية الجديدة غرب طريق الصعيد مرورا بالكتلة السكنية فى سمالوط.





السيسى: "أنا مش ضد أن الناس تبنى ولكن لابد من مواجهة التعديات"أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الدولة تسعى لتقديم خدمة مميزة للمواطنين من خلال تطوير شبكات الطرق، مضيفا: "عاوزين نعمل حاحة جيدة لشعبنا وأهلنا علشان نساعدهم ونريحهم مش بس علشان يتحرك على الطريق". السيسى: "أنا مش ضد أن الناس تبنى ولكن لابد من مواجهة التعديات"أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الدولة تسعى لتقديم خدمة مميزة للمواطنين من خلال تطوير شبكات الطرق، مضيفا: "عاوزين نعمل حاحة جيدة لشعبنا وأهلنا علشان نساعدهم ونريحهم مش بس علشان يتحرك على الطريق".



وزير النقل: 1.1 تريليون جنيه تكلفة مشروعات الوزارة منذ 2014 حتى 2024استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مشروعات النقل خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن حجم مشروعات وزارة النقل المخططة منذ 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2024، تصل تكلفتها لـ 1.1 تريليون جنيه، تتضمن 377 مليار جنيه بمجال الطرق والكباري. وزير النقل: 1.1 تريليون جنيه تكلفة مشروعات الوزارة منذ 2014 حتى 2024استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مشروعات النقل خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن حجم مشروعات وزارة النقل المخططة منذ 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2024، تصل تكلفتها لـ 1.1 تريليون جنيه، تتضمن 377 مليار جنيه بمجال الطرق والكباري.

وزير النقل: نستهدف نقل 2 مليون راكب بالسكك الحديدية بحلول 2030أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك خطط للوصول لـ 10200 كيلو متر سكك حديدية بحلول 2024، و11530 كيلو بحلول 2030، مضيفًا أن السكك الحديدية تنقل مليون راكب يوميًا، وهناك خطط لنقل 1.5 مليون راكب يوميًا بحلول 2024، و2 مليون راكب بحلول 2030.









الصحة: نسبة الشفاء من فيروس كورونا تقفز لـ 61%كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع نسب الشفاء من كورونا والخروج من مستشفيات العزل إلى 61% بعد تسجيل 58835 حالة تعافى من الفيروس فى جميع أنحاء الجمهورية . الصحة: نسبة الشفاء من فيروس كورونا تقفز لـ 61%كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع نسب الشفاء من كورونا والخروج من مستشفيات العزل إلى 61% بعد تسجيل 58835 حالة تعافى من الفيروس فى جميع أنحاء الجمهورية .

نتيجة تظلمات الثانوية 2020.. كيف تظهر النتيجة للطلاب على موقع الوزارة؟بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020، على موقع الوزارة إلكترونيا، وقالت مصادر مسئولة، أن ظهور النتيجة له عدة أشكال وكل شكل له تفسير خاص به، موضحا أن بعض الطلاب تظهر له النتيجة أمام المادة المتظلم منها " لا توجد زيادة" وهذا يعنى أن الكنترول فحص أوراق المادة التى تظلم فيها الطالب وقرر أنها لا تستحق الزيادة فى الدرجات، أو " توجد زيادة" وهى أن الطالب تم زيادة درجاته وسيتم إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول وإخطار مكتب التنسيق وتغيير شهادة الطالب لتتضمن الزيادة الجديدة.





الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا حول المرحلة الرابعة للخط الثالث للمتروشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيما تسجيليا بعنوان "بريق وطن" من إعداد إدارة الشؤون المعنوية، حيث استعرض الفيلم التسجيلى أبرز ما تم من أعمال هندسية وإنشائية للمرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.





بدء صرف 500 جنيه المنحة الثالثة لـ 1.6 مليون عامل غير منتظم ولمدة 5 أيامبدأ اليوم صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسة لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، ولمدة 5 أيام، حيث يصرفون ما يزيد عن 800 مليون جنيه، والتى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذه الفئة المتضررة من فيروس كورونا المستجد ، وقدرها 500 جنيه تصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذى تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الثانية، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل الصرف بـ 24 ساعة.





مصطفى مدبولى: مصر تقدمت 90 مركزا عالميا ضمن تصنيف شبكات الطرقاستعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، استراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل ورفع كفاءة الطرق، مؤكدا الانتهاء من 15 محورا خلال العام المالى الحالى وإضافة 3 أخرى، بمعدل محور عرضى كل 25 كليو بعدما كانت تصل فى الماضى إلى كل 100 كيلو، لذلك نواصل تطوير المحاور العرضية على نهر النيل ضمن مخطط تطوير الطرق.







توقف حركة القطارات بقنا بسبب الاصطدام بتروسيكل وتعطل الجراروقع حادث تصادم قطار "بتروسيكل" متجه من الأقصر إلى الإسكندرية، اليوم الأحد، مما تسبب فى تأخر حركة القطارات، دون حدوث أى خسائر بشرية، وتعطل حركة القطارات لمدة نصف ساعة بمركز دشنا . توقف حركة القطارات بقنا بسبب الاصطدام بتروسيكل وتعطل الجراروقع حادث تصادم قطار "بتروسيكل" متجه من الأقصر إلى الإسكندرية، اليوم الأحد، مما تسبب فى تأخر حركة القطارات، دون حدوث أى خسائر بشرية، وتعطل حركة القطارات لمدة نصف ساعة بمركز دشنا .

رئيس الوزراء: 950 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات بقطاع النقلاستعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مشروعات النقل التى أنجزتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية، مؤكدًا أن إجمالى الاستثمارات التى تم تنفيذها وجارى تنفيذها فى هذا القطاع المهم الذى يكمل الطرق والموانئ السكك تقترب من 950 مليار جنيه.





التعليم العالى: 105 آلاف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعاتأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 105 آلاف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2020– 2021.





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تنسيق 2020.. تشكيل لجنة عليا للتنسيق برئاسة وزير التعليم العالىعقد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أمس السبت، اجتماعه الدورى بمقر جامعة الإسكندرية، بحضور رؤساء الجامعات والدكتور محمد لطيف أمين المجلس وقرر تفويض اللجنة العليا للتنسيق بتحديد أعداد المقبولين بالجامعات.





انطلاق فعاليات افتتاح محطة مترو عدلى منصور بحضور الرئيس السيسيانطلقت منذ قليل، فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.





تظلمات الثانوية العامة 2020.. التعليم تتيح الاستعلام عن النتيجة إلكترونياأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الساعات الماضية لطلاب الثانوية العامة الاطلاع والاستعلام على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020، موضحة أنه يمكن للطلاب معرفة نتيجة التظلم من خلال الدخول على موقع الوزارة عبر الرابط التالى http://tazalomg12.emis.gov.eg/.





مواطنون يلوحون بالإعلام من أرصفة محطة مترو عدلى منصورينشر ”الخليج 365” أول صورة من داخل محطة عدلى منصور التبادلية، بالخط الثالث للمترو، حيث وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.





جامعة القاهرة الوحيدة ضمن أفضل 500 جامعة بالعالم فى تصنيف شنجهاى 2020أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة احتلت موقعًا متميزًا ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم فى تصنيف شنجهاى الصينى لعام 2020، وذلك وفقًا للتقرير الذى تم نشره يوم 15 أغسطس والذى يضم ترتيب أفضل 1000 جامعة من بين 30 ألف جامعة على مستوى العالم. بينما حققت جامعة القاهرة مراكز أكثر تقدما فى تصنيفات عالمية أخرى.





الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد رأس السنة الهجريةأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 20 أغسطس، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية (1442 هجرية). مصر للطيران تسير اليوم 28 رحلة داخلية وخارجية لنقل 3100 راكبأعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 28 رحلة دولية، على مدار اليوم الأحد، لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوى التى تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.





التعليم تنتهى من تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2020 أواخر الأسبوع الجارىتنتهى كنترولات الدبلومات الفنية من التصحيح الشامل لامتحانات شهادة الدبلومات الفنية أواخر الأسبوع الجارى، على أن يتم إعلان النتيجة نهاية أغسطس الجارى.





إنفوجراف.. معلومات الوزراء يطلق حملة "النيل حياة" دفاعا عن حقوق مصر المائيةنشر مركز معلومات مجلس الوزراء "إنفوجراف" أعلن من خلاله أنه دفاعا عن حقوق مصر المائية، وتوضيحا للحقائق، يطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حملة بعنوان "النيل حياة"، يرصد خلالها أبرز الحقائق التاريخية الموثقة حول حقوق مصر المائية وأهمية نهر النيل للمصريين من خلال بيانات موثقة من مؤسسات ومنظمات دولية رفيعة المستوى.





الرئيس السيسى يصل مقر افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاقوصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.





السكة الحديد تعلن التأخيرات والتهديات المتوقعة فى حركة القطارات اليومأعلنت هيئة السكة الحديد حركة التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأحد، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الايام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، وجاءت كالتالى.





السكة الحديد: وصول دفعة جديدة من العربات الروسية الأسبوع المقبلأكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد أنه متوقع وصول دفعة جديدة من العربات الروسية الجديدة خلال الأسبوع المقبل، وتضم 35 عربة عادية ذات تهوية ديناميكية تم شحنها بحرا من روسيا فى اتجاه ميناء الإسكندرية.





%72 من القراء يؤيدون حظر المعديات النيلية بعد تكرار حوادث الغرقفى استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد صدر قرار بحظر المعديات النيلية بع تكرار حوادث الغرق، أيد غالبية القراء صدر قرار بحظر المعديات النيلية بع تكرار حوادث الغرق.





الأرصاد: طقس حار بالقاهرة وارتفاع الرطوبة 85%.. والعظمى 37 درجةتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 85% .





التعليم: تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بامتحان الدور الثانى للثانويةقالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بامتحان الدور الثانى للثانوية المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، إضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات التى تضمن تأمين لجان الامتحانات وعدم الاخلال بها.





الكهرباء: تحصيل مقابل خدمة العملاء من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفعأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مقابل خدمة العملاء التى يتم تحصيلها من المواطنين بشكل عام سواء من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع أو التقليدية بناء على أسعار الشرائح التى يحددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.